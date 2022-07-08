Алексей Текслер наградил южноуральские семьи за любовь и верность

В честь Дня семьи, любви и верности семь супружеских пар региона, отметившие юбилеи совместной жизни, получили из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера медали «За любовь и верность».

Также в торжественной церемонии приняли участие супруга губернатора Ирина Текслер и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

На одной стороне медали «За любовь и верность» изображена ромашка – символ Дня семьи, любви и верности, на другой – лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья. Кроме медалей, супружеские пары получили памятные подарки от Челябинской митрополии Русской православной церкви.

«Мы с вами понимаем, что без прочных чувств, сильных отношений невозможна крепкая семья, а, значит, невозможно сильное государство, сильный регион. Я бы хотел всех, кто сегодня здесь присутствует, в первую очередь наши уважаемые пары, которых мы сегодня чествуем, поздравить, пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царила любовь, согласие и все были здоровы и счастливы. Вы воспитали достойных детей и являетесь примером для всех нас», – подчеркнул Алексей Текслер в своем приветствии.

Ирина Текслер добавила, что в этом году их семья отметила 20 лет супружеской жизни и примером для них являются их родители, которые уже отпраздновали золотые свадьбы.

Семьи Уфимцевых, Парневовых, Погорельских, Носковых, Халабовых прожили в браке 50 лет, семья Моревых - 56 лет, семья Куликовых отметила в этом году 61 год совместной жизни, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего с 2009 года такой награды удостоены 700 семей Челябинской области, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, и воспитавшие детей достойными членами общества.

День семьи, любви и верности отмечается в России в 15-й раз, в этом году он приобрел статус официального праздника. Соответствующий указ 28 июня 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин.