Алексей Текслер - о приоритетах летней оздоровительной кампании региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал крупные компании, которые не планируют открывать детские загородные лагеря в 2020 году.

В 2020 году ковид внес существенные изменения в проведение летней оздоровительной кампании. Традиционно она стартовала в конце мая-начале июня. Но в текущем году планы пришлось существенно подкорректировать в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, Алексей Текслер принял решение о начале открытия городских и загородных детских лагерей отдыха в области с шестого июля. Губернатор обозначил задачу детского отдыха приоритетной для всех глав муниципальных образований.

Заполняться лагеря будут не более чем на 50%. Помимо этого, часть собственников решило не открывать свои лагеря вообще - из 69 лагерей, заявившихся в летнюю кампанию, 11 отозвали свою заявку, в том числе 8 частных детских лагерей.

«Откровенно говоря, меня эта ситуация не устраивает. Никогда частные лагеря, особенно при больших предприятиях, не были бизнесом, - высказал свое неодобрение с избранной частниками позицией Алексей Текслер. - Это всегда была зона социальной ответственности работодателей, в первую очередь перед теми детьми, родители которых работают на этих предприятиях».

Губернатор предупредил, что он не принимает эту позицию и призвал работодателей пересмотреть еще раз поработать над этим вопросом. «Что за социальная ответственность такая», - недоумевает глава региона. Алексей Текслер поручил своему первому заместителю Ирине Гехт проработать вопрос открытия данных лагерей, в первую очередь для детей сотрудников предприятий.

Алексей Текслер призвал также муниципалитеты обратить особое внимание на детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. «Здесь безусловный приоритет пришкольных лагерей и, естественно, загородных лагерях. Прошу эту категорию в обязательном порядке максимально отработать», - поручил губернатор.

В прошлом году в городских и загородных лагерях отдохнули свыше 255 тысяч детей области.