Алексей Текслер обсудил серийное производство в Челябинске уникальных зарядных станций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил перспективу серийного производства в столице Южного Урала уникальной челябинской разработки – супербыстрой зарядной станции мощностью 150 киловатт.

В своем телеграм-канале глава региона напомнил, что станция была презентована на этой неделе на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Сегодня, седьмого июля, Алексей Текслер посетил НПО «Электромашина», чтобы поговорить на тему серийного производства зарядной станции.

«Это полностью наша разработка. Аналогов в России нет. Электроавтомобиль заряжает за 20 минут. Еще это пример внутренней кооперации - в производстве участвуют сразу несколько предприятий области», - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что у «Электромашины» есть и другие разработки.

«Им нужна помощь и грамотное продвижение на рынке. Важно не только разработать продукт - у нашей промышленности здесь есть все возможности и опыт. Важно быть технологическими лидерами, продавать не только оборудование, но и конечную услугу. Мы в этом всем нашим предприятиям помогаем, - отметил Алексей Текслер. - Перспективы большие. Сейчас в Челябинской области 31 зарядная станция (мы их начали устанавливать в 2019 году) и около 200 электроавтомобилей. Уверен, будет больше. В нынешних реалиях это направление выглядит все более перспективным. Есть поддержка и планы развития на федеральном уровне. Хорошая возможность для наших предприятий занять свою нишу. Рад, что у нас есть такие проекты. Хороший сигнал всем, да и самим себе».

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Как добавили в пресс-службе областного правительства, «Электромашина» входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Данное НПО планирует до конца 2022 года установить в Челябинске еще две высокоскоростные (150 кВт) зарядные станции собственного производства, а в 2023 году - произвести еще около 200 станций, которые будут размещены вдоль автомагистралей по всей России.

«Электрический транспорт развивается, поэтому мы в регионе намерены комплексно подойти к этому вопросу, - отметил губернатор. - Планируем на ближайшей сессии Заксобрания обнулить транспортный налог для полностью электрических автомобилей. И разворачиваем региональную программу субсидирования установок электрозарядных станций. Есть аналогичная федеральная программа, в которую мы подали заявку. Будем системным образом стимулировать возникновение соответствующей зарядной инфраструктуры и приобретение электромобилей. Учитывая, что в целом по стране потребность в тысячах единиц таких станций, необходимо не только поставлять технику, но оказывать услугу в комплексе. Поэтому будем не просто стимулировать производство, но и возникновение в регионе лидеров отрасли, технологических компаний, которые будут оказывать комплексную услугу для зарядки транспорта. Сегодня такую задачу с коллегами проговорили, соответствующее поручение дано областному минпрому».

Так, «Электромашина» готова предложить комплексное решение благоустройства ЭЗС «под ключ» в любом месте на территории РФ. По задумке разработчиков электрозаправочный «хаб» будет включать непосредственно оборудование самой зарядной станции, строительно-монтажные работы и адаптированную интеллектуальную систему Amasis 2.0.

В региональном правительстве добавили, что спектр гражданской продукции НПО «Электромашина» очень широкий: от двигателей для низкопольных трамваев до релейной защиты. Так, губернатору презентовали систему интеллектуального управления освещением Amasis, которое в основном используется на промплощадках и на улицах городов. Выпускает предприятие и системы пожаротушения для поездов, а также оборудование для железнодорожного транспорта. Причем южноуральские аналоги ничем не уступают австрийской продукции, которая широко использовалась в отрасли. Большие наработки имеются и в сфере коммутационного оборудования и контакторной техники.