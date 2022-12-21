Алексей Текслер отметил заслуги Леонида Радюкевича перед Челябинской областью

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении бывшего директора Магнитогорского металлургического комбината Леонида Радюкевича знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Сегодня, 21 декабря, Леониду Владимировичу исполнилось 90 лет – награда за большой личный вклад в развитие металлургической промышленности в регионе присуждена почетному жителю Магнитогорска (получил это звание в 2012 году) накануне юбилея.

Леонид Радюкевич - ровесник комбината, оставивший яркий след в производственной и социальной жизни Магнитки, а также внесший немалый вклад в развитии металлургической отрасли страны.

«Вся жизнь Леонида Владимировича неразрывно связана с металлургией. Он прошел славный трудовой путь от вальцовщика до директора Магнитогорского металлургического комбината, а затем руководителя министерства черной металлургии СССР», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

Леонид Радюкевич родился в 1932 году в Минске и в раннем детстве вместе с семьей переехал в Магнитогорск. После окончания института в 1955 году работал на ММК вальцовщиком, старшим вальцовщиком, мастером, начальником отделения в третьем листопрокатном цехе комбината.

В конце 1960-х перешел на работу в строящийся пятый листопрокатный цех, где занимал должности заместителя начальника и начальника цеха. В 1970 году был назначен главным прокатчиком комбината. С 1972 года являлся заместителем главного инженера, занимая должность начальника производственного отдела ММК. В 1977-1979 годах работал начальником производственного управления министерства черной металлургии СССР.

В 1979 году Радюкевича назначили директором Магнитогорского металлургического комбината. При участии Леонида Владимировича на треть обновили производственные фонды коксохимического производства – были построены большегрузные коксовые батареи №7 «бис», 8 «бис» и 9 «бис», имевшие производительность около миллиона тонн кокса в год. Кроме того, на предприятии освоили целый ряд передовых технологий. Так, в доменном цехе была освоена работа печей с двумя летками, в сталеплавильном производстве внедрена вакуумная обработка низколегированной стали. Освоили на ММК и свыше десяти новых марок стали. Были введены в действие ЛПЦ-7, ЛПЦ-8, реконструированы станы «2500», «250». При Леониде Радюкевиче началось строительство кислородно-конвертерного цеха, что он сам считает своим самым большим достижением и что позволило Магнитке выстоять в непростой период рыночных реформ.

Во время руководства ММК Леонид Владимирович развивал и социальную сферу. В те годы началось массовое строительство и благоустройство пионерских лагерей. Были введены в строй корпус «Парус-2» в санатории «Юбилейный», пятиэтажный корпус в доме отдыха «Абзаково». Открылось кардиологическое поликлиническое отделение в медсанчасти, развивалась библиотечная система, строились спортивные объекты, в частности, началось строительство крытого делового дворца, которое было завершено уже при Иване Ромазане.

За заслуги в области металлургии Леонид Радюкевич дважды становился лауреатом Государственной премии СССР, а также премии Совета министров СССР. Он награжден орденами «Знак почета», Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, почетной грамотой МЧМ СССР.

В 1985 году Леонид Владимирович был назначен первым заместителем министра черной металлургии СССР. После распада Советского Союза одно время возглавлял корпорацию «Росчермет». После выхода на пенсию являлся руководителем межрегиональной общественной организации «Объединение прокатчиков».

Уроженец Минска, Леонид Радюкевич всегда считал себя коренным магнитогорцем, поэтому и вернулся в Магнитку – город, с которым связана его судьба, а также судьбы его детей и внуков.