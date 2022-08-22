Алексей Текслер передал автомобиль для доставки еды Донбассу добровольцам «Пищи жизни»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал автомобиль для доставки еды межрегиональной благотворительной организации «Пища жизни», которая в настоящее время активно поддерживает Донбасс.

Глава региона поблагодарил президента данной организации Валерия Долгополова за многолетнюю гуманитарную деятельность, которую ведет его команда.

«Уже десятки тысяч человек получили помощь, поддержку на Донбассе благодаря работе «Пищи жизни». Вы знаете, когда был обстрел, погибли люди, техника пострадала, Валерий Игнатьевич обратился к нам, и мы по его техзаданию приобрели автомобиль, который уже на днях поедет на Донбасс. И, конечно, сама технология, как были подобраны все рецепты под быстрое питание, это тоже его рук дело. Это передает его отношение к людям, к той, не побоюсь этого слова, миссии волонтерской, делу всей жизни, которым он занимается. Огромное спасибо! Мы не могли, конечно, остаться в стороне и всегда будем помогать нашим волонтерам», - сказал Алексей Текслер.

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Как отмечает пресс-служба областного правительства, новый автомобиль поможет добровольцам «Пищи жизни» в доставке и раздаче еды нуждающимся гражданам на территории Донбасса. Уже в ближайшие дни Валерий Долгополов со своей командой отправятся помогать гражданам Донецкой и Луганской Народных республик.

Алексей Текслер также выразил надежду на участие НКО в грантовых конкурсах (на конкурс президентских грантов заявка уже подана) и подчеркнул, что межрегиональная организация «Пища жизни» работает для всей страны, а ее центр управления в Челябинске – это и свидетельство больших организационных возможностей и того, что «в нашей области есть такие замечательные люди».

За всю историю деятельности благотворительной организации горячее питание получили миллионы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, зонах военных конфликтов и стихийных бедствий. В 2021 году «Пища жизни» стала лауреатом премии «#МыВместе» в номинации «Герои среди нас».

С апреля 2022 года волонтеры «Пищи жизни» обеспечивают питанием жителей ДНР и ЛНР.