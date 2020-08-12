Алексей Текслер похвалил строителей за хорошие темпы возведения жилья для переселенцев в Юрюзани

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался доволен темпами строительства жилья в Катав-Ивановском районе и для переселенцев из аварийных домов.

Сегодня, 12-го августа, глава региона побывал в муниципалитете с рабочим визитом - в рамках начатой на прошлой неделе большой инспекции территорий Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в прошлом году из аварийного многоквартирного дома в благоустроенные квартиры были переселены 50 человек (общая площадь аварийного жилищного фонда уменьшилась на 946,8 квадратных метра).

В текущем году заключен контракт на строительство в Юрюзани десятиэтажки, где жителям аварийных домов предоставят 185 квартир.

«Строители идут хорошими темпами – молодцы. Это ключевой социальный объект, и мне важно понимать, когда люди смогут переехать из аварийного жилья. Тут дома не строились с советских времён», - подчеркнул Алексей Текслер.

Особое внимание губернатор обратил на благоустройство прилегающей территории и межквартальных проездов.

В августе 2020 будет заключен контракт на приобретение квартир в строящемся доме в Юрюзани для расселения оставшегося аварийного фонда, признанного таковым до первого января 2017-го года.

Еще одной хорошей новостью является то, что в скором времени в Юрюзани возобновит работу дневной стационар, перенесенный в Катав-Ивановск.

Среди минусов, выявленных в Катав-Ивановском районе, - отставание в строительстве культурно-досугового центра «Маяк» в поселке Запрудовка, на возведение которого из регионального бюджета было выделено 17 миллионов рублей. Выполнение контракта ведется с нарушением срока - губернатор поставил местной власти задачу взять ситуацию на контроль.

В ходе рабочего визита Алексей Текслер удостоверился, что в Катав-Ивановске реконструировали центр досуга «Октябрь», узнал, что были подобраны проекты ФОКа с плавательным бассейном и универсальным игровым залом, прошедшие госэкспертизу и рекомендованные к применению минспорта РФ. Увы, но подрядчик сроки проектирования сорвал. Договор с ним в результате был расторгнут и объявлен конкурс по выбору нового исполнителя.

В 2021-м году в Катав-Ивановске начнется реконструкция стадиона «Труд» - на эти цели в областном бюджете предусмотрены денежные средства в размере 25 миллионов рублей.