Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Великим праздником - Днем Победы.

«Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны, жестокой проверкой на прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту Родины. Каждый миг на передовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба – за мир, свободу и независимость Отечества, - говорится в поздравлении. - Огромный вклад в эту борьбу внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, добывали уголь, запускали эвакуированные заводы, лечили раненых».

Два города Челябинской области - Челябинск и Магнитогорск - носят почетные звания «Город трудовой доблести». По всему Южному Уралу горят Вечные огни в память о подвиге фронтовиков.

«9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти нашего народа как день великого триумфа, бесспорной и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная память павшим в этой страшной войне», - говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал всем южноуральцам, всем ветеранам счастья, благополучия и долгих лет жизни.

На сегодня в Челябинске проживает 186 участников Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы Алексей Текслер побывал в гостях у выдающегося южноуральца, ветерана Великой Отечественной войны Николаева Владимира Федоровича – единственного в Челябинской области оставшегося в живых солдат из состава Уральского добровольческого танкового корпуса.

«Мы встречаемся каждый год в канун великого праздника. И я мечтаю, чтобы эти встречи продолжались из года в год, - написал Алексей Текслер в своем аккаунте Инстаграм и поблагодарил всех ветеранов. - Спасибо вам, дорогие. Спасибо за жизнь, за Великую Победу».

Глава Челябинска Наталья Котова лично поздравила Сергея Порфирьевича Смолина. Он ушёл на фронт в 1941 году, а в 1943 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. «Низкий поклон ветеранам за их мужество и стойкость. По сей день они являются примером истинного патриотизма для подрастающего поколения», - отметила мэр.

Также восьмого мая Алексей Текслер принял участие в международной акции «Сад Памяти», высадив в парке «Сад Победы» сибирскую ель в память о легендарном земляке, ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Константиновиче Резепине.

Сегодня по всей области пройдут более сотни мероприятий в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Парады и возложения венков к мемориалам и Вечным огням, концерты, детские программы, выставки военной техники.

«Основная задача – чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы передавали память об этой войне, память о наших ветеранах, о тех людях, которые с оружием в руках или в тылу защитили нашу страну», - подчеркнул Алексей Текслер.