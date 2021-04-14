Алексей Текслер: Расслабляться рано

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области продолжает стабилизироваться, но отменять введенные ограничительные меры пока рано. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу усилить контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования и расширять количество мест, где южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида.

Соответствующие поручения губернатор дал на областном совещании с главами.

В регионе стабильно сокращается число подтверждаемых ежедневно новых случаев коронавируса. За последние дни среднесуточный прирост составляет порядка 120 заболевших. При этом остается высоким уровень тестирования – по 8,5 тысячи в сутки.

«Расслабляться рано – и я об этом говорю открыто и ответственно. Эпидситуация неоднозначна даже в разрезе регионов России, не говоря уже об обстановке в зарубежных странах. Ситуация не простая», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил важность соблюдения на территориях всех городов и районов области действующих в области ограничительных мер - масочный режим и социальная дистанция. «Мы не можем рисковать здоровьем наших людей, и я прошу в полном объеме обеспечить в территориях все действующие ограничительные меры», распорядился Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в последнее время часть торговых, досуговых и транспортных организаций ослабили требования к соблюдению посетителями масочного режима и социальной дистанции. «Это недопустимо», - подчеркнул Алексей Текслер.

Главам поручено возобновить проверки в муниципалитетах и в случае необходимости наказывать нарушителей. «Возобновите проверки в ваших муниципалитетах, и если потребуется, то наказывайте нарушителей, - дал поручение руководителям муниципалитетов Алексей Текслер. - Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом»,.

Для создания иммунной прослойки (количество людей, имеющих антитела к ковиду) в области продолжается прививочная кампания. По данным минздрава региона, на сегодня первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито порядка 175 тысяч человек, вторым – почти 110 тысяч человек. В регион уже поступило почти 198,5 тысячи доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время планируется поставка еще 25 тысяч доз.

Привиться от коронавирусной инфекции южноуральцы могут в поликлиниках по месту жительства, в созданных пунктах в торгово-развлекательных комплексах и в специальном передвижном пункте вакцинации. «Поезд здоровья»- совместный проект министерства здравоохранения области и «РЖД-Медицина.

«Если данная акция будет пользоваться спросом, совместно с РЖД продолжим прививать южноуральцев в передвижном пункте», - сообщил Алексей Текслер.

«Поезд здоровья» состоит из одного вагона, в нем проводится только вакцинация от COVID-19.

«В «Поезде здоровья» установлено специальное холодильное оборудование и созданы все условия, необходимые для проведения выездной̆ вакцинации. Работают специализированные вакцинальные бригады», – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. В вагоне проводится усиленная дезинфекция – очистка воздуха с помощью рециркуляторов и обработка всех поверхностей. Передвижной пункт экипируется вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») непосредственно перед каждой поездкой.

Накануне, 13 апреля, «Поезд здоровья» работал на станциях Еманжелинск, Троицк, Карталы, Джабык, сегодня, 14 апреля- на станции Магнитогорск-Пассажирский.

Все желающие могут привиться бесплатно.

Воспользоваться услугами поезда смогут все желающие бесплатно. «Вакцинация вторым компонентом пройдет в том же формате, - сообщил начальник Южно-Уральской дирекции здравоохранения Алексей Царев. - На станциях вновь будет запущен наш специальный передвижной пункт, будем приглашать жителей для ревакцинации». Продолжится вакцинация и в торгово-развлекательных комплексах региона.

Кроме того, продолжаются профилактические медосмотры и диспансеризация для лиц старше 65 лет. Главам поручено контролировать и обеспечить межведомственное взаимодействие в плане проведения диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны.