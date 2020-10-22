Алексей Текслер вручил спасателям медали «За спасение погибавших»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил правительственные награды пяти южноуральским спасателям. Они искали под завалами людей после взрыва бытового газа в жилом доме Магнитогорска. В их числе и те, кто спас маленького Ваню Фокина, который провел на морозе почти 30 часов.

Награждение состоялось вчера, 21 октября, в правительстве региона. Медали «За спасение погибавших» получили Евгений Корягин, Дмитрий Паксюткин, Альмир Тайсин и Владислав Хадеев из магнитогорского поисково-спасательного отряда и Анатолий Лихачев из Златоуста.

«Все пятеро - имеют многолетний опыт работы, неоднократно были отмечены ведомственными медалями, благодарственными письмами, грамотами министра МЧС России, губернатора Челябинской области, а награда от правительства РФ – первая. Приказ о награждении наших спасателей был подписан еще в 2019 году, но церемония вручения медалей в связи со сложной обстановкой переносилась несколько раз», - сообщили пресс-секретарь службы спасения Челябинской области Марина Яковлева.

Магнитогорск долго будет помнить события 31 декабря 2018 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря 2018 года в 6 часов утра произошло обрушение седьмого подъезда в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек. Основная причина ЧП – взрыв бытового газа.

Евгений Корягин, Дмитрий Паксюткин, Альмир Тайсин и Владислав Хадеев – вот состав смены, чье дежурство пришлось на последний день уходящего года. Они первыми прибыли на место обрушения жилого дома, проводили деблокировку пострадавших из-под обломков стен и перекрытий здания, оказывали первую помощь и передавали врачам скорой помощи раненых и травмированных людей. Потом к ним присоединился и спасатель Анатолий Лихачев.

В первые сутки удалось извлечь живыми из-под завалов шестерых жителей. На вторые сутки поисков, к вечеру 1 января, спасатели услышали плач малыша. Это был 11-месячный Ваня Фокин. Он провел около 35 часов при температуре минус 27 градусов в легкой одежде, без еды и воды. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

В августе этого года московские силовики задержали уроженца Киргизии Хусниддина Зайнабидинова, которого подозревают в причастности ко взрыву жилого дома.