Андрей Максуров: Срывов плановых отправок призывников в Челябинской области не допущено

Срывов плановых отправок призывников в Челябинской области не допущено. Все отправки осуществляются по графику. Об этом агентству "Урал-пресс-информ" сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара региона Андрей Максуров.

На утро 30-го июня Челябинская область отправила на армейскую службу (в том числе в сухопутные войска, войска национальной гвардии, Воздушно-космические силы) около 1400 призывников.

К местам службы южноуральских ребят доставляют в отдельных резервированных пассажирских вагонах, воинскими эшелонами, где перевозятся только призывники, и на автобусах (если часть недалеко), прошедших специальную санитарную обработку.

Безопасна для призывников не только дорога - на всех призывных пунктах Челябинской области в связи с пандемией коронавируса организованы барьерные посты и посты термометрии.

"В соответствии с указаниями командующего войсками Центрального военного округа в полном объеме осуществляется дезинфекция близлежащих территорий и помещений областного призывного пункта "Челябинск-Южный" и призывных сборных пунктов в муниципальных районах Челябинской области", - рассказал Андрей Максуров.

Напомним, государственное задание для Челябинской области в весеннюю призывную кампанию 2020 года составляет около трех с половиной тысяч человек.