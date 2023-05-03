Анонсы событий и мероприятий четвертое мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое мая.

В девять часов 30 минут состоится встреча с врачами и пациенткой Челябинской областной клинической больницы, которой врачи центра трансплантологии ЧОКБ провели первую экстренную пересадку печени (Челябинск, ул. Воровского,70, корпус 5).

В 10 часов в Карталы прибудет «Поезд Победы», который ведет паровоз серии Л. В составе поезда - «теплушки» с артистами в форме военных лет, на перронах будет организовано выступление творческих коллективов.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов XI Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов в связи с введенным в области особым противопожарным режимом, на территории СНТ города Челябинска пройдет противопожарный рейд (сбор СМИ у входа в СНТ «Сигнал 2» в Ленинском районе).

В 14 часов в Магнитогорске состоится 90-я традиционная эстафета на призы газеты «Магнитогорский рабочий», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Старт и финиш будут организованы на Центральном стадионе.

На старт состязаний, открывающих летний легкоатлетический сезон в городе металлургов, выйдут школьники и студенты, спортсмены и представители трудовых коллективов.

В 15 часов начнется генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона с прохождением военной техники. С 15 до 19 часов будет полностью закрыто движение транспорта на нескольких участках.

В 16 часов 30 минут в рамках Воскресного университета ЧелГУ состоится онлайн лекция «Счастье всегда со мной». Лектор - Анна Корнеева, старший преподаватель кафедры общей и профессиональной педагогики института образования и практической психологии.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: курсы, мастер-классы, клубные встречи, беседы, выставки и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Четвертое мая – Международный день пожарных.

Четвертое мая в народном календаре – Проклов день.

Четвертое мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.