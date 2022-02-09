Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 февраля.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Какие новаторские проекты и методики появились на Южном Урале благодаря НКО».

В 12 часов в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей экспедиции «Приполярный 2022» (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр).

В 13 часов в спорткомплексе института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ южноуральские школьники и студенты будут сдавать нормативы ГТО. Программой предусмотрена съемка в легкоатлетическом манеже и бассейне (ул. Сони Кривой, д. 60, сбор в холле спорткомплекса в 12.45).

В 15 часов на базе Костанайского филиала ЧелГУ состоится онлайн-презентация коллективной монографии «Актуальные вопросы межэтнических отношений: современное состояние и перспективы».

В 18 часов на выставке мастеров эпохи барокко «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» в музее изобразительных искусств состоится лекция-концерт «Три чуда в искусстве». Проект организован совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра (ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 18 часов 30 минут на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» в музее изобразительных искусств состоится мастер-класс «Абстрактный коллаж», на котором будут создавать необычайные комбинации из фотографий, бумаг и журнальных вырезок, вдохновляясь композициями великого абстракциониста.

В 20 часов при поддержке Фонда Ибн Сины в сотрудничестве с Костанайским филиалом Челябинского государственного университета состоится вторая онлайн-лекция «Казахское обычное право на юго-восточных рубежах империи в 1850-1860 гг.: фронтирные общества и правовая гибридность» из цикла «Адат и шариат в Казахской степи в XIX – начале XX вв.». Лектор: Павел Сергеевич Шаблей, доцент Костанайского филиала ЧелГУ, кандидат исторических наук.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 февраля - День дипломатического работника.

10 февраля - Всемирный день зернобобовых.

10 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Ефрема Сирина.

10 февраля в календаре праздников славян - День угощения домового - Велесичи, Кудесы.

10 февраля по народному календарю – Ефрем – сверчковый заступник.

10 февраля 1636 года - День рождения утюга: его первое документальное упоминание.