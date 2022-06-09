Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на десятое июня (18+).

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится совещание по теме развития внутреннего туризма на территории Уральского федерального округа. В мероприятии примут участие губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также заместитель губернатора Свердловской области.

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль с рабочий поездкой посетит Златоустовский городской округ. Он ознакомится с ходом проведения дорожных работ в муниципалитете, а также проведет рабочее совещание по развитию дорожной инфраструктуры.

В 10 часов в Челябинске состоится гражданский форум «Челябинск многонациональный» (ул. Труда, 179, зал «Galaxy» отеля RADISSON BLU).

В 9 часов 50 минут – пресс-подходы к участникам.

В 10 часов - открытие форума.

С 11 часов до 12 часов 30 минут - работа площадок и секций;

С 13 часов 30 минут до 15 часов - продолжение работы дискуссионных площадок и секций.

С 15 часов 15 минут до 16 часов - брифинг для СМИ, где будут подведены основные итоги.

С 10 до 18 часов состоится профилактический форум «День здоровья» (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

Все желающие смогут получить консультации и проверить ключевые показатели организма: определить возраст сосудов, измерить внутриглазное давление, сдать анализ на сахар в крови и определить степень ее насыщения кислородом, сделать УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, флюорографию и маммограмму и пройти ПЦР-тестирование. Также будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Будут организованы отраслевые мероприятия, совещания и семинары для медиков, а также интерактивы и мастер-классы для жителей.

В 10 часов 30 минут - финальный день Х детской парусной регаты в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (Миасский городской округ, озеро Тургояк, база клуба-отеля «Золотой пляж», отъезд СМИ из Челябинска в девять часов).

Программа пресс-тура для СМИ:

С 10 часов 30 минут до 11 часов 45 минут - съемки соревновательной части Регаты на озере Тургояк.

С 12 до 13 часов - пресс-конференция с Федором Конюховым.

С 14 часов до 14 часов 30 минут - награждение победителей Регаты.

В 11 часов пресс-центра «АиФ-Челябинск» проведет пресс-конференцию по обеспечению безопасности детей в летний период и профилактике детского травматизма в Челябинской области. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн на платформе Яндекс.Телемост.

В 11 часов в актовом зале ЮУрГУ состоится просмотр научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени» (Челябинск, проспект Ленина, д. 76).

В 12 часов состоится День открытых дверей в Объединенном государственном архиве Челябинской области и специальное почтовое гашение новой карточки (Свердловский пр., 30А).

В программе:

- специальное почтовое гашение карточки, посвященной 150-летию основателя Челябинского губернского архива Николая Чернавского.

- презентация четырех книг, подготовленных сотрудниками ОГАЧО.

- знакомство с новыми поступлениями в архив в рамках акции «Пополни историю».

- прием на государственное хранение материалов из семейных собраний.

- посещение выставок «Челяба. Путешествие в прошлое. 1736–1917», «Старый Челябинск в акварелях Юрия Данилова», «Челябинская область в значках и открытках».

С 12 до 14 часов состоится открытая репетиция спектакля «NEFT» Челябинского театра современного танца (Челябинск, ул. Новороссийская, 63, ДК ЧЗМК).

В 13 часов состоится торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города Челябинска (ул. Труда, 183, Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 15 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция, посвященная организации фестиваля «Машина времени», который пройдет в Челябинске 13 июня. На фестивале челябинцы смогут увидеть более 150 ретро-автомобилей.

В 18 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Работа с актером». Лектор – Кирилл Вытоптов (режиссер, театр «Современник», театр «На Малой Бронной», театр «Мастерская Петра Фоменко», педагог РАТИ ГИТИС, мастерская Андрея Кончаловского, Москва) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

Состоится третий день XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир».

В Миассе сольный концерт даст биг-бэнд Башкирской государственной филармонии «Башкортостан» под руководством народного артиста республики Башкортостан Олега Касимова (Уфа).

В Троицке выступит казанский биг-бэнд вместе с солисткой Мариам Мерабовой.

В 17 часов 30 минут в Березовом урочище под Усть-Катавом начнется открытый фестиваль свободного творчества «Свежий ветер – 2022». Он будет проходить по 12 июня.

Более 10 творческих площадок-локаций, на которых вокалисты, театралы, хореографы, фотографы, детские театры, театры мод, мастера духовных практик, мастера изобразительного и прикладного творчества смогут продемонстрировать свое мастерство. Также всех участников фестиваля ждет знакомство с иммерсивным театром, церемония любви, встреча первых лучей солнца и арт-перформанс «Полетаем» - массовый запуск воздушных змеев.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 июня – Всемирный день мороженого.

10 июня - Всемирный день модерна.

10 июня по народному календарю – Никита Гусятник.

10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»).

10 июня 1921 года основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».

10 июня 1936 года в Москве основана киностудия «Союзмультфильм».