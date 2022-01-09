Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 января (дополняется по мере поступления информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 января – День инженера-механика ВМФ России.

10 января в православном календаре - День памяти 20000 мучеников.

10 января в народном календаре - Домочадцев день или Рождественский мясоед.