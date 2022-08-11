Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 августа.

В 14 часов в резиденции губернатора состоится торжественное вручение федеральных и региональных наград работникам сферы физической культуры и спорта, приуроченное ко Всемирному Дню физкультурника (Челябинск, Цвиллинга, д. 27).

В 14 часов состоится мастер-класс на выставке художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» состоится мастер-класс по рисунку углем, на котором участников научат основам рисунка и технике тонирования (Челябинск, площадь Революции, д. 1, музей изобразительных искусств).

С 17 до 19 часов в Доме архитектора Челябинска состоится открытая презентация результатов проекта Мастерская «Пушкина». Вход свободный, регистрация (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

В 17 часов в Экологическом парке Магнитогорска состоится День физкультурника. Для гостей Экопарка будут организованы спортивные площадки по различным видам спорта. Запланированы показательные выступления воспитанников детских спортивных школ, соревнования по воздушной акробатике и скандинавской ходьбе. Также у всех желающих будет возможность выполнить нормативы ГТО (Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 1).

В 18 часов - медиация по выставке Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (Челябинск, площадь Революции, д. 1, Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 20 часов в музее Андеграунда в Екатеринбурге состоится танцевальный перформанс «Ундина № 5» (ул. Добролюбова, д. 4).

В 20 часов 30 минут состоится показ лучших фильмов фестиваля уличного кино (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, площадка у фонтана).

В 21 час в Арт-сквере на Набережной реки Миасс в Челябинске состоится показ фильма «12».

Афиша событий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

С 12 по 22 августа 2022 года на озере Увильды пройдет серия экологических акций, во время которых волонтеры и экодайверы будут собирать и сортировать мусор с прибрежной территории и акватории озера.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 августа - День Военно-воздушных сил России.

12 августа - Международный день молодежи.

12 августа в календаре еврейских праздников – День любви - Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава).

12 августа в народном календаре – Силуан и Сила.