Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 декабря.

В 9 часов состоится заседание комитета по экологии Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

С 9 часов до 19 часов 30 минут в Челябинской областной универсальной научной библиотеке будет работать книжная ярмарка, где можно будет приобрести книги различных православных издательств (Челябинск, проспект Ленина, 60).

В 9 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств (Челябинск, ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 9 и 14 часов - творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов.

В 9 часов 30 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт наградит лауреатов премий в сфере молодёжной политики (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится заседание комитета по строительной политике Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится открытие семейного многофункционального центра в Челябинске.

Программа:

В 10 часов - отъезд от министерства социальных отношений (ул. Воровского, 30).

В 11 часов – открытие семейного МФЦ в Челябинске

В 11 часов 30 минут - пресс-подход.

В 12 часов состоится Круглый стол «Инвестиции в Челябинскую область» в рамках II форума «Власть и бизнес: Взгляд в будущее» (Челябинск, ул. Российская д. 110, корпус 1, лекторий, первый этаж).

В 12 часов состоится вручение новой экипировки и спортивного инвентаря спортсменам-конькобежцам, выступающим за сборную Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, 258, конференц-зал УралГУФК).

В 13 часов состоится пресс-конференция по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» (площадка пресс-центра «Первый областной», с онлайн-трансляцией на сайте 1obl.tv).

В 13 часов 30 минут состоится торжественная церемония чествования победителей Всероссийского конкурса «Семья года». В мероприятии принимает участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов начнутся мероприятия в рамках работы православной выставки-форума «Радость Слова». Программа (пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 14 часов - состоится торжественное открытие выставки-форума.

В 15 часов – конференция. Тема: «Подвижники благочестия».

В 16 часов - семинар по книгораспространению для представителей епархий и приходов (Кыштымская, 34).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в подведении итогов II Форума «Власть и бизнес: взгляд в будущее» (Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1).

В 14 часов состоится церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты» (Челябинск, пр. Ленина, 26А, Гранд-отель «Видгоф», зал «Магнат»).

В 18 часов 30 минут на сцене театра Манекен состоится показ премьерного спектакля «Тело: requiem», который поставила омский хореограф с участием танцоров Челябинского театра современного танца, и спектакль «Наружное вИдение» - работа танцора театра Степана Баннова (ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 декабря – День медведя в России.

13 декабря в православном календаре - День святого апостола Андрея Первозванного.

13 декабря в календаре католических праздников - День святой Люции у западных христиан.

13 декабря в народном календаре – Андрей Зимний.

13 декабря 1742 года Указом Елизаветы Петровны предписано немедленно выслать евреев за границу и впредь их в Россию не впускать.

13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи».