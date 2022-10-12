Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату» для поддержки участников специальной военной
12.10.2022

В поддержку мобилизованных южноуральцы вяжут носки, шьют одежду и спальники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Старший сержант Иван Невмержицкий из Карабаша (Челябинская область) уничтожил в бою отделение укр
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.10.2022

Герой СВО из Карабаша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению раб
12.10.2022

Утвержден план первоочередных мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ряд предприятий Челябинской области переформатируют свое производство под нужды обороноспособност
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.10.2022

Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Компания Systeme Electric, образованная в этом году в результат
11.10.2022

Systeme Electriс: курс на локализацию
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2022

В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2022

Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2022

В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2022

Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2022

За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
Анонсы
Общество
12.10.2022 21:23

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 октября.

С 9 до 20 часов состоится презентация журнала BLUR. Вход свободный (Челябинск, проспект Ленина, 41А, Дом архитектора).

В 10 часов на базе Южно-Уральского государственного университета состоится День президентской платформы «Россия – страна возможностей» (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ).

В программе:

- презентация проектов платформы «Россия – страна возможностей»,

- интерактивные и образовательные площадки для участников мероприятия,

- познавательный квест «Резюме»,

- открытая дискуссия на тему «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которой финалисты различных проектов поделятся своими историями успеха, а после дискуссии проведут тематические мастер-классы.

- диагностика надпрофессиональных компетенций от Центра компетенций и нетворкинг-игра «Гибкие навыки».

В 10 часов 10 минут в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 10 часов 45 минут глава города Челябинска Наталья Котова проведёт рабочий выезд по объектам дорожного строительства, озеленения и благоустройства.

В 11 часов состоится пресс-конференция «Люди фронту» с организаторами волонтёрских движений в поддержку мобилизованных, а также акций по сбору и доставке гуманитарной помощи к линии боевых действий (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда - Челябинск»).

В 14 часов на площадке школы № 116 в Челябинске пройдет Всероссийский проект «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в стартапах» (Челябинск, ул. Конструктора Духова, 80.

В 16 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная VIII международному фестивалю кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 18 часов состоится Всероссийский музыкальный фестиваль «Звездный десант» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 12А, Детская школа искусств № 8 им. Ю. Г. Суткового).

В программе - мастер-классы народного артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных Юрия Розума (фортепиано), заслуженного артиста России, доцента РАМ им. Гнесиных Дмитрия Хахамова (скрипка), преподавателя МГКИ Максима Федорова (баян), ассистента профессора Ю.А. Розума, преподавателя РАМ им. Гнесиных Даниила Контуашвили (фортепиано).

В 19 часов состоится открытие выставки Елены Масловой «Medu-ěd». Вход свободный

 (Челябинск, ул. Лесопарковая, 7Г, ART-GALLERY LARISA DEPERSHMIDT).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 октября 2022 года - Всемирный день зрения (отмечается во второй четверг октября).

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий.

13 октября в народном календаре – Михаил Соломенный.

13 октября – в 1976 году в Челябинске родился миллионный житель.

13 октября отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского.

13 октября 1827 года основана гидрографическая служба российского военного флота.

13 октября 1884 года утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Союз «Южно-Уральская ТПП» провел очередной выездной Совет. Заседание прошло в Златоусте (Челябинс
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В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату» для поддержки участников специальной военной
12.10.2022

В поддержку мобилизованных южноуральцы вяжут носки, шьют одежду и спальники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Старший сержант Иван Невмержицкий из Карабаша (Челябинская область) уничтожил в бою отделение укр
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.10.2022

Герой СВО из Карабаша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению раб
12.10.2022

Утвержден план первоочередных мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ряд предприятий Челябинской области переформатируют свое производство под нужды обороноспособност
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Спецоперация на Украине
11.10.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Компания Systeme Electric, образованная в этом году в результат
11.10.2022

Systeme Electriс: курс на локализацию
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12.10.2022 21:23

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

12.10.2022 21:10

В четверг в Челябинской области местами пройдут дожди

12.10.2022 17:53

В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты

12.10.2022 17:42

Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег

12.10.2022 17:31

В поддержку мобилизованных южноуральцы вяжут носки, шьют одежду и спальники

12.10.2022 16:40

В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных

12.10.2022 16:24

Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста

12.10.2022 16:01

За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро

12.10.2022 15:24

Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев

12.10.2022 15:00

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре

12.10.2022 14:32

В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу

12.10.2022 14:20

ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных

12.10.2022 13:47

«Урок здоровья» для школьников

12.10.2022 13:40

Сергей Миронов поддержал инициативу направлять журналистов в информационные подразделения ВС РФ

12.10.2022 13:30

Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей

12.10.2022 13:24

В Челябинске задержана мошенница-курьер

12.10.2022 11:57

В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута

12.10.2022 11:45

ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть

12.10.2022 11:45

Герой СВО из Карабаша

12.10.2022 11:25

В Кыштыме пенсионерку придавило шкафом при перестановке мебели

12.10.2022 11:16

Две с половиной тонны продуктов отправили челябинские таможенники жителям Донбасса

12.10.2022 10:30

В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками

12.10.2022 10:30

В Челябинске молодой участковый покончил жизнь самоубийством

12.10.2022 10:25

Сотрудники «Зигальги» помогли потушить пилораму в селе Тюлюк

12.10.2022 10:16

Для мобилизованных сохранят льготные условия исчисления стажа

12.10.2022 10:03

Утвержден план первоочередных мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

11.10.2022 21:22

Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг

11.10.2022 21:05

В среду в Челябинской области ясно и тепло 

11.10.2022 21:00

Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)

11.10.2022 18:18

Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе

11.10.2022 17:39

Systeme Electriс: курс на локализацию

11.10.2022 17:27

Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов

11.10.2022 17:23

Российские войска продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

11.10.2022 17:03

Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры

11.10.2022 16:56

В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку

11.10.2022 16:16

В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев

11.10.2022 16:05

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ, уже отмечается превышение ПДК

11.10.2022 15:56

Игорь Бутман обещал поддержать молодежный форум джаза в Челябинске

11.10.2022 15:44

В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора

11.10.2022 15:37

Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства

11.10.2022 15:15

Сторож администрации Бакала предотвратил пожар в здании

11.10.2022 14:13

В Златоусте на сцене «Омнибуса» расцвёл «Аленький цветочек»

11.10.2022 13:36

Приюты Челябинской области могут стать временным домом для питомцев мобилизованных южноуральцев

11.10.2022 13:26

Челябинцы с Пограничной радуются обновлению двора

11.10.2022 13:21

Челябинский театр оперы и балета озвучил новогоднюю афишу

11.10.2022 13:14

Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан

11.10.2022 13:03

Челябинский депутат Госдумы прошел учебку и отбывает на фронт

11.10.2022 12:51

Работа над ошибками: подрядчик заново укладывает асфальт перед челябинским ДК

11.10.2022 12:49

Заболеваемость ковидом в Челябинской области снижается

11.10.2022 12:23

Челябинец с подельниками из Свердловской области готовил подрыв банкомата

11.10.2022 12:08

В Челябинске спроектируют шесть въездных групп в город

11.10.2022 11:56

Прощание с А.М.Хамзиной

11.10.2022 11:48

В Миассе пришлось спасать подростка, застрявшего на дереве

11.10.2022 11:47

Меры соцподдержки для семей мобилизованных южноуральцев распространят и на добровольцев

11.10.2022 11:39

Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию

11.10.2022 11:26

В Челябинске пропала театральная кошка

11.10.2022 11:15

В Челябинске за отлов бездомных животных до конца года будет отвечать «Наш дом»

11.10.2022 11:04

Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября

11.10.2022 11:03

В аварии на Худякова пострадала беременная челябинка

11.10.2022 10:59

В Курчатовском районе асфальтируют подъезды к соцобъектам и приводят в порядок адресные таблички

11.10.2022 10:53

Новые маршруты «Зигальги» обзавелись маркировкой

11.10.2022 10:47

В водохранилище Магнитки по программе ММК выпустили молодь белого амура и толстолобика

11.10.2022 10:34

В Челябинске «заминировали» железнодорожный вокзал

11.10.2022 10:14

В сквере у ДК «Станкомаш» в Челябинске тестируют «сухой» фонтан

11.10.2022 09:54

Южноуральцы с ВИЧ могут пройти бесплатное углубленное обследование на туберкулез

11.10.2022 09:10

Магнитогорск прирастает ТОСами

11.10.2022 08:07

В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022

10.10.2022 20:39

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

10.10.2022 20:30

Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)

10.10.2022 18:00

Глава Крыма: Подходы к проведению специальной военной операции изменены

10.10.2022 17:44

Челябинская филармония подарила мобилизованным южноуральцам прекрасную музыку

10.10.2022 17:27

Через неделю движение в центре Челябинска будет организовано по-новому

10.10.2022 17:12

Детская филармония Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной

10.10.2022 17:05

Вынесен приговор убийцам замдиректора национального парка «Зюраткуль»

10.10.2022 17:04

Челябинец выбросил из окна подругу жены

10.10.2022 16:59

Все котельные Челябинской области запущены, но тепло пока пришло не во все дома

10.10.2022 16:33

Более 11,5 тысячи школьников приняли участие в акции по безопасности детей на ЮУЖД

10.10.2022 16:20

В Челябинской области зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны

10.10.2022 15:39

Путин предупредил о жестком ответе на продолжение попыток проведения терактов в России

10.10.2022 15:17

Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет

10.10.2022 14:59

Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода

10.10.2022 14:37

ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале

10.10.2022 14:18

Для Украины настал Судный день

10.10.2022 13:58

Пир во время чумы?

10.10.2022 13:54

В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику

10.10.2022 13:51

Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными

10.10.2022 13:46

В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета

10.10.2022 13:43

В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида

10.10.2022 13:41

Замглавы Магнитогорска хотел выйти из СИЗО

10.10.2022 13:03

Миндортранс планирует закупить 74 трамвая для Челябинска

10.10.2022 12:33

Минцифры запустило три спецпроекта по защите россиян от киберугроз

10.10.2022 12:12

Уральские парни – настоящие герои нашего времени

10.10.2022 12:00

Жители Магнитогорска спасают лебедей, которые просят еду у рыбаков

10.10.2022 11:50

Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели

10.10.2022 11:40

«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России

10.10.2022 11:24

Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию

10.10.2022 11:15

ММК: время новых решений

10.10.2022 11:10

Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле

10.10.2022 11:04

В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»

10.10.2022 10:57

Копейчанам вернут диван-качели