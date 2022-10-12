Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 октября.

С 9 до 20 часов состоится презентация журнала BLUR. Вход свободный (Челябинск, проспект Ленина, 41А, Дом архитектора).

В 10 часов на базе Южно-Уральского государственного университета состоится День президентской платформы «Россия – страна возможностей» (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ).

В программе:

- презентация проектов платформы «Россия – страна возможностей»,

- интерактивные и образовательные площадки для участников мероприятия,

- познавательный квест «Резюме»,

- открытая дискуссия на тему «Что мне дало участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которой финалисты различных проектов поделятся своими историями успеха, а после дискуссии проведут тематические мастер-классы.

- диагностика надпрофессиональных компетенций от Центра компетенций и нетворкинг-игра «Гибкие навыки».

В 10 часов 10 минут в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 10 часов 45 минут глава города Челябинска Наталья Котова проведёт рабочий выезд по объектам дорожного строительства, озеленения и благоустройства.

В 11 часов состоится пресс-конференция «Люди фронту» с организаторами волонтёрских движений в поддержку мобилизованных, а также акций по сбору и доставке гуманитарной помощи к линии боевых действий (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда - Челябинск»).

В 14 часов на площадке школы № 116 в Челябинске пройдет Всероссийский проект «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в стартапах» (Челябинск, ул. Конструктора Духова, 80.

В 16 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная VIII международному фестивалю кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 18 часов состоится Всероссийский музыкальный фестиваль «Звездный десант» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 12А, Детская школа искусств № 8 им. Ю. Г. Суткового).

В программе - мастер-классы народного артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных Юрия Розума (фортепиано), заслуженного артиста России, доцента РАМ им. Гнесиных Дмитрия Хахамова (скрипка), преподавателя МГКИ Максима Федорова (баян), ассистента профессора Ю.А. Розума, преподавателя РАМ им. Гнесиных Даниила Контуашвили (фортепиано).

В 19 часов состоится открытие выставки Елены Масловой «Medu-ěd». Вход свободный

(Челябинск, ул. Лесопарковая, 7Г, ART-GALLERY LARISA DEPERSHMIDT).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 октября 2022 года - Всемирный день зрения (отмечается во второй четверг октября).

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий.

13 октября в народном календаре – Михаил Соломенный.

13 октября – в 1976 году в Челябинске родился миллионный житель.

13 октября отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского.

13 октября 1827 года основана гидрографическая служба российского военного флота.

13 октября 1884 года утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.