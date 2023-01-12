Анонсы событий и мероприятий на 13 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 января.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит компанию LD, которая является крупным российским производителем арматуры полного цикла.

В 10 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная региональному историко-культурному стандарту Челябинской области (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвящённая Крещению (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, офис 9005, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер в честь Дня российской печати проведет торжественную церемонию награждения победителей журналистских конкурсов (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 11:30).

В 15 часов в историческом музее Южного Урала состоится пресс-конференция по итогам работы выставки Московского Кремля «Карл Фаберже и русские ювелиры 19-21 веков» (Челябинск, ул. Труда 100, восточная башня, большой выставочный зал).

Участникам расскажут, сколько посетителей увидели шедевры Кремля, сколько групп прослушали экскурсии, какие отзывы отставили все те, кто был в зале выставки.

Эксклюзивно для представителей СМИ спикеры расскажут о следующей выставке, которую готовят в музее.

В 16 часов состоится Арт-терапевтическая встреча в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30)

В 17 часов в ДК «Станкомаш» состоится танцевальная программа для старшего поколения «В ритме танго» (Челябинск, ул. Тухачевского, 3).

В 18 часов театральный коллектив «Многоточие» приглашает на мини-спектакль «Пантомима». В этом спектакле нет слов, но есть истории, которые заставят вас смеяться, а где-то задуматься (ул. Челябинская, 7, ДК «Новосинеглазово»).

В 18 часов 30 минут в зале органной и камерной музыки «Родина» - Старый Новый год (Челябинск, ул. Кирова, 78).

С 18 часов до 21 часа состоится традиционный народный праздник «Гуляй на Святки без оглядки» (Челябинск, ул. Воровского, 23В, библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя).

В программе:

- разнообразные гадания

- старинные русские народные игры

- колядки, конкурсы и викторины

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения

ДЛЯ СПРАВКИ

13 января - День российской печати.

13 января в календаре праздников славян - Щедрый вечер, Щедрец.

13 января в народном календаре – Васильева коляда, Васильев вечер.

13 января 1858 года поступила в обращение первая российская почтовая марка.

13 января 1872 года в России начала работу служба погоды.

13 января 1874 года в России принят Устав о воинской повинности.