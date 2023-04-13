Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 апреля.

Состоится областное агрономическое совещание, на котором будут обсуждаться задачи по организованному проведению в текущем году сезонных сельскохозяйственных работ. В мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер в формате ВКС (Челябинск, пр. Ленина, д. 75, Южно-Уральский Государственный аграрный университет).

В восемь часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице в отделении нейрохирургии состоится мастер-класс под руководством известного российского нейрохирурга из г. Санкт-Петербурга Виталия Киселева (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ ,корпус третий).

В 10 часов продолжится работа выставки-форума «Дорожный сезон. Опыт. Развитие инновации» (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 10 часов выставочном зале Центра историко-культурного наследия города Челябинска пройдет секция «Этнографические исследования, историческая реконструкция, историография, музееведение» (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69).

С 10 до 15 часов в Челябинской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (Челябинск, улица Степана Разина, дом 8). Для граждан с инвалидностью будет работать дополнительная площадка (Челябинск, улица Гагарина, дом 40).

В 12 часов 15 минут состоится пресс-подход к первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт, начальнику Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владиславу Смирнову, представителю ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

В 11 часов состоится онлайн-конференция по противопожарному режиму в Челябинске. («АиФ-Челябинск»).

С 11 до 18 часов продолжится XXVII городской фестиваль «Весна студенческая», танцевальное направление (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, ЮУрГУ).

В 12 часов в Молодёжном театре продолжится финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА». В программе: читка пьес, лекции, разговоры с драматургами (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов - Наталья Ивацик (Хабаровск) «О чем пишут и о чем перестали писать авторы: темы и герои «Маленькой ремарки» (12+).

В 14 часов - «Едят ли ведьмы своих внуков», драматург Пётр Вяткин, режиссёр Алексей Тетюев (6+).

В 14 часов - «Пес идет домой», драматург Александр Покатнев, режиссёр Александр Петренко (6+).

В 19 часов 30 минут - «Отдел облагораживания городской атмосферы», драматург Вера Сорока, режиссёр Дмитрий Писарев (16+).

В 16 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Коллаж» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 14 часов 40 минут состоится обучающий семинар для ответственных лиц в муниципалитетах по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участникам на практике покажут поэтапно все шаги, инструкцию и способы для голосования, а также обсудят технические аспекты голосования (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области, сбор СМИ в 14.30).

В 15 часов в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» руководитель музея школы №39 Челябинска Ирина Козлова проведет беседу на тему «Боевой и трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, выставочный зал Центра историко-культурного наследия города).

В 16 часов состоится открытие проекта «Личное». Молодые художники из Челябинска, Казани, Москвы представят инсталляции, объекты, графику и видео на выставке современного искусства. Выставка даст старт неделе современного искусства в детской художественной школе искусств (Челябинск, ул. 40-летия Октября, 21, художественная галерея ДХШИ).

В 16 часов 30 минут в Публичной библиотеке состоится открытая лекция «Право цифровой среды: теория и практика», которую проведет Тихон Подшивалов – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой «Гражданское право и гражданское судопроизводство» ЮУрГУ. На вопросы по проблемам защиты интеллектуальных прав в условиях цифровой среды ответит также арбитражный управляющий Ольга Ряполова. (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, главный зал).

В 18 часов стартует новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. На челябинской сцене встретятся опытные команды с разных уголков нашей страны: от Санкт-Петербурга до Когалыма, от Тюмени до Оренбурга (Челябинск, улица Цвиллинга, 54, Дворец культуры железнодорожников).

В 18 часов состоится финал VI сезона Международного социального проекта-преображение «Красота в тебе» (Челябинск, пр. Ленина 26А, зал «Консул» Гранд-отеля «Видгоф»).

Вечер пройдет в стиле «Джаз». Героиня - златоустовский оружейный и ювелирный мастер Светлана Негребецких - предстанет перед гостями в новом свете. Девушки из сообщества «Красота в тебе» продефилируют в модных весенних образах.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 апреля 2023 года - Великая Пятница (Великий Пяток).

14 апреля в народном календаре - Марья Пустые щи.

14 апреля в календаре праздников славян - День Семаргла.

14 апреля 1801 года Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах.

14 апреля 1848 года в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.

14 апреля 1961 года в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».