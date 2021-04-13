Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 апреля.

В 9 часов 30 минут представителя СМИ расскажут о фониатрическом центре Челябинской областной клинической больнице - единственном в Челябинской области центре, в котором занимаются лечением голоса врачи самых разных специальностей -оториноларингологи, пульмонологи, сурдологи и даже хирурги. Здесь наблюдаются певцы и радиоведущие, приезжие знаменитости и студенты специализированных ВУЗов (ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 1 «Поликлиника»).

В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Что увидят зрители фестиваля “Flamenco de primavera”».

ДЛЯ СПРАВКИ

14 апреля в народном календаре - Марья Пустые щи.

14 апреля 1801 года Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах.

14 апреля 1848 года в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.

14 апреля 1961 года в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».