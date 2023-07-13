Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 14 июля.

В Магнитогорске состоится открытие второй очереди парка "Притяжение" и ряд мероприятий, посвященных Дню металлурга. В мероприятиях примут участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Открытие Всероссийской научно-практической конференции урологической службы. В конференции примут участие: заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт; министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева; член-корреспондент РАН, профессор, директор медицинского научно-образовательного центра «Университетская клиника» МГУ им. М.В. Ломоносова, главный уролог Москвы, вице-президент Российского общества урологов Армаис Камалов.

Сегодня жителей Челябинска приглашают пройти "Антимонопольный диктант". Антимонопольный диктант направлен на повышение правовой грамотности в сфере антимонопольного регулирования и государственной конкурентной политики и предупреждение нарушений антимонопольного законодательства. Диктант пройдет в онлайн-формате на сайте антимонопольныйдиктант.рф.

В 10 часов начнутся бесплатные занятия по скейтбордингу в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко. В течение июля и августа занятия будут проходить на скейтплощадке бесплатно один раз в неделю по пятницам. Принять участие могут все желающие от 6 лет.

В 13 часов состоится пресс-конференция «На Южном Урале доступна региональная компенсация по льготной ипотеке для IT-специалистов». Минцифры Челябинской области и Министерство социальных отношений региона совместно со представителями Сбербанка, IT-бизнеса расскажут о мере поддержки, порядке и деталях её получения (ул. Площадь Революции, 4, ОТВ, 4 этаж).

В 13 часов 15 минут медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию «Особенности противопожарного режима в Челябинской области в 2023 году». Спикер пресс-конференции – Валерий Нигматуллин, и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области.

С 13 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко, ротонда у Дома «Аквариум» будет работать летняя книжная терраса. Жителей и гостей города ждут познавательные прогулки, литературные игры, викторины, творческие мастер-классы и настоящий книгообмен.

В 18 часов 20 минут в кинотеатре им.Пушкина начнется показ фильма «Личная жизнь». Проникновенная мелодрама о жизни, смерти и любви. Оригинальная звуковая дорожка (японский язык) с русскими субтитрами (ул. Пушкина, 64).

В 21 час в парке им. Ю. А. Гагарина начнется показ внеконкурсной программы "Лучшее за 10 лет" Фестиваля уличного кино (у фонтана).

В 21 час 30 минут кинофильм «Город Зеро» в сквере Искусств (набережная реки Миасс).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 июля - День работника антимонопольных органов.

14 июля - День смородины.

14 июля - Всемирный день жареного мяса.

14 июля - Праздник хаоса и беспорядка.

14 июля - Праздник стельки.

14 июля - День придумывания 27 слов на букву О.

14 июля - День осведомлённости об акулах.

14 июля - Международный день небинарных людей.

14 июля 1860 года основан Государственный банк России.

14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде продемонстрирован первый русский автомобиль.

14 июля 1897 года Воскресенье стало официальным выходным днем в России.

14 июля 1901 года в Москве образовано Общество попечительства о народной трезвости.

14 июля 1939 года поселок Магадан получил статус города.

14 июля 1967 года основана Всемирная организация интеллектуальной собственности.