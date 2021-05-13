Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 мая.

С 10 до 18 часов в Челябинске состоится второй день выездной стажировки по программе «Федеральная практика» в Уральском федеральном округе для органов исполнительной власти и промышленных предприятий с участием директоров департаментов Минпромторга РФ, представителей госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития (Челябинск, ул. Енисейская, 8, площадка индустриального парка «Станкомаш»).

В 10 часов 30 минут состоится открытая тренировка сборной команды Челябинской области по боксу, которая проводит последний учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом УрФО. Запланированы пресс-подходы с победителем первенства России Алексеем Киселевым (он выступит в первенстве Европы), руководителями региональной Федерации бокса, а также спортсменами – участниками предстоящего чемпионата (ул. Коммуны, 98, ДС «Динамо», второй этаж).

В 14 часов впервые в Челябинске пройдет Всероссийская экологическая акция «ГЕН уборки». Выбраны четыре локации для уборки: Станция «Водная» рядом с ТРК «Родник»; «Тропа пенсионеров» за памятником И. Курчатова; Изумрудный карьер и территория за первой Областной больницей, Ядерным центром, Детской областной больницей. Присоединиться к Всероссийской акции может каждый желающий. Достаточно лишь зарегистрироваться и выбрать место локации.

В 15 часов состоится конференция «Донор, отзовись!», посвященная теме донорства костного мозга (стволовых клеток). В рамках мероприятия выступит руководитель отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова (БФ «Русфонд») Евгения Лобачёва из Москвы (Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 23, конференц-зал центральной городской библиотеки им. Б.А.Ручьёва).

В 15 часов состоится Круглый стол «Общественное обсуждение законопроектов и мер поддержки для семей с детьми» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

С 16 до 19 часов состоится показ конкурсной программы в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В 17 часов состоится специальный показ полнометражного фильма «Глубже!» Михаила Сегала в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В 19 часов состоится творческая встреча с режиссером Михаилом Сегалом в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Михаил Сегал получил премию «Ника» за лучший сценарий к этому фильму. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 мая - День фрилансера в России.

14 мая в народном календаре – Еремей Запашник.

14 мая 1643 года после смерти короля Людовика XIII на французский престол вступает Людовик XIV, которому всего лишь 4 года.

14 мая 1692 года произошел спуск первого военного корабля на Руси, построенный построен трудами самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка.

14 мая 1853 года в США запатентовано сгущённое молоко.