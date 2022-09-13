Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 сентября.

В 10 часов состоится пресс-конференция «Первые итоги археологического сезона 2022 года в Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

С 10 до 11 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию «Как вернуть ошибочно уплаченную госпошлину за регистрацию прав на недвижимость?». Телефон: 8 (351) 260-20-75.

В 11 часов 30 минут глава города Челябинска Наталья Котова посетит новые объекты благоустройства в поселке Новосинеглазово.

В 13 часов состоится пресс-конференция на тему «Короновирус & грипп: как защитить себя этой осенью?». Спикеры: министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева и главный внештатный специалист терапевт минздрава Анна Мищенко (Челябинск, ул. Кирова, 165, конференц-зале министерства).

В 13 часов состоится прямая линия с начальником Главного управления «Государственная жилищная инспекции Челябинской области» Рашидой Ковалевой (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов состоится круглый стол «Проблемы противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде». В рамках мероприятия будет подписана Челябинская Декларация «Молодежь против террора» и Обращения к молодежи России о присоединении к Декларации (Челябинск, ул. Салютная, 22, МКУ «Центр народного единства»).

В 13 часов 15 минут в Шершневское водохранилище будет выпущено 35 тысяч мальков сазана (Челябинск, берег Шершневского водохранилища в районе поселка Малая Сосновка).

В 13 часов 30 минут эксперты обсудят пользу и вред выделенных полос в Челябинске в рамках дискуссионного клуба сайта Pchela.news «ПроПолис».

В 14 часов состоится онлайн-лекция «Как защитить себя от гриппа». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Николаевна Цветкова.

В 14 часов 30 минут состоится телемост федеральной конференции «Индустрия гостеприимства в новых условиях» и региональный круглый стол (ул. Красная 4, шестой этаж, пресс-центр «КП-Челябинск»).

Афиша событий и мероприятий Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, акции, обзоры, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 сентября в церковном календаре - Церковное новолетие, «начало индикта». Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

14 сентября в календаре праздников славян - Новолетие, Славянский Новый год.

14 сентября в народном календаре – Семин день.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия.