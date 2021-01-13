Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 января.
В 10 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как города Челябинской области становятся «умными»».
В 11 часов в Областной клинической больнице № 2 состоится вакцинация лиц старше 65 лет (ул. Гагарина, 18, корпус 4, вход со стороны ул. Южный бульвар, у входа для «Здоровых пациентов», четвертый этаж).
В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» состоится онлайн пресс-конференция по отмене ЕНВД.
В 18 часов состоится общественное обсуждение вариантов развития и благоустройства ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться (пр. Ленина, 41А).
Справка
14 декабря - Старый Новый год.
14 декабря в православном календаре – Обрезание Господне.
14 декабря в православном календаре – День памяти святителя Василия Великого.
14 декабря в народном календаре – Васильев день.