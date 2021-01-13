Анонсы событий и мероприятий на 14 января

Челябинская область вошла в число лидеров по бешенству живостных

Полицейские призывают челябинцев не дебоширить в Старый Новый год

В Челябинске для православных на Крещение откроют пять купелей

Текслер дал поручения главам по проведению масштабной вакцинации жителей от ковида

Гехт: Никакого принуждения к вакцинации не будет

В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой

Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида

Анонсы событий и мероприятий на 14 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 января.

В 10 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как города Челябинской области становятся «умными»».

В 11 часов в Областной клинической больнице № 2 состоится вакцинация лиц старше 65 лет (ул. Гагарина, 18, корпус 4, вход со стороны ул. Южный бульвар, у входа для «Здоровых пациентов», четвертый этаж).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» состоится онлайн пресс-конференция по отмене ЕНВД.

В 18 часов состоится общественное обсуждение вариантов развития и благоустройства ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться (пр. Ленина, 41А).

Справка

14 декабря - Старый Новый год.

14 декабря в православном календаре – Обрезание Господне.

14 декабря в православном календаре – День памяти святителя Василия Великого.

14 декабря в народном календаре – Васильев день.