Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, обвиняе
15.04.2022

Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра здравоохранения области Александр Кузнецов, подозреваемый в злоупотреблении
14.04.2022

Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 14 апреля, проинспектировал ход благоус
14.04.2022

Алексей Текслер проинспектировал родной Металлургический район Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Нагайбакском районе (Челябинская область) по поручению губернатора Алексея Текслера
14.04.2022

Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет в России в очном формате. Южноуральцы, как и жит
14.04.2022

«Бессмертный полк» снова пройдет по России
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

В трех городах Челябинской области продлены НМУ еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

СК России возбудил уголовное дело после обстрела посёлка в Брянской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

Владимир Путин заявил о задержках оплаты российских энергоносителей банками недружественных стран
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2022

Южноуральским бизнесменам напомнили об обязанности сообщать о контролируемых иностранных компаниях
Анонсы
Общество
14.04.2022 20:31

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 апреля (18+).

В 10 часов состоится рейд со спасателями по предупреждению нахождения людей на льду на водоёмах Челябинска (отъезд от администрации города, площадь Революции, 2).

В 12 часов в Челябинске стартует программа «Сила Слова» по обучению журналистов основам самообороны при осуществлении профессиональной деятельности. Программа включает в себя теоретические и практические знания, обучение навыкам самообороны и приемам защиты в различных ситуациях (Челябинск, ул. Университетская Набережная, 22В, Центр Олимпийской подготовки по дзюдо).

В 12 часов 30 минут состоится встреча религиоведа, сектоведа и историка, профессора Александра Дворкина с миссионерским активом Челябинской епархии, коллегами из епархий, входящих в Челябинскую митрополию, и прихожанами челябинских храмов (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 34 конференц-зал Челябинского епархиального управления).

В 14 часов состоится отправка гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик из Сосновского района Челябинской области (поселок Кременкуль, ул. Гагарина, 88).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Особенности краеведения в Челябинской области».

В 14 часов 30 минут состоится презентация Башкирского историко-культурного центра в Челябинской области - филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан. В рамках мероприятия состоится подписание соглашения о сотрудничества между министерствами культуры Республики Башкортостан и Челябинской области (пр. Ленина 13А, оф. 8).

В 15 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится День культуры – африканской и арабской (актовый зал главного корпуса ЮУрГУ).

В 15 часов в библиотеке № 13 состоится час сбора пазлов «Увлекательная Вселенная» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 15 часов в Центральной библиотеке имени Пушкина состоится награждение победителей второго регионального конкурса народного творчества «Авоська-74» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в пространстве постоянной экспозиции русского искусства XVII-начала XX веков состоится класс-концерт преподавателя ЮУрГИИ им. П. И.Чайковского Елены Хлопцовой (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 17 часов 15 минут отправится в поездку 500-тысячный пассажир, купивший билет на скоростной электропоезд «Ласточка» в Челябинской области. Пассажир будет определен с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией.

Программа

В 17 часов 15 минут - сбор представителей СМИ на пригородном вокзале Челябинска.

В 17 часов 25 минут - поздравление юбилейного пассажира в вагоне «Ласточки».

В 17 часов 40 минут - брифинг с участием руководителя АО «СПК».

В 17 часов 45 минут - отправление пригородного поезда №7901 «Челябинск-Магнитогорск).

В 18 часов состоится презентация обновленного вагона СВ фирменного поезда № 13/14 Челябинск-Москва. Купе спального вагона теперь украшают фотографии живописной южноуральской природы (здание железнодорожного вокзала Челябинск, холл на первом этаже).

В 18 часов состоится творческая встреча с поэтом Екатериной Боярских (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, выставочный зал Челябинской Публичной библиотеки).

В 18 часов 30 минут в Челябинском молодежном театре состоится премьера спектакля «Чужие письма» (12+) по сценарию известного советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой, инсценировка Юлии Поспеловой (Челябинск, ул. Кирова, 116).

В выставочном зале Музея почтовой связи представят открытки с пасхальными сюжетами. Филокартист Станислав Ткаченко покажет южноуральцам дореволюционные карточки, посвященные христианскому празднику.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 апреля - Международный день культуры.

15 апреля - День экологических знаний.

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России.

15 апреля - Дни защиты от экологической опасности в России.

15 апреля - Международный День специалиста по лабораторной диагностике

15 апреля 2022 года – Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница).

15 апреля 2022 года - Страстная пятница у лютеран.

15 апреля в народном календаре – Тит Ледолом.

15 апреля 1993 года стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.04.2022

Алексей Текслер проинспектировал родной Металлургический район Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.04.2022 15:57

Южноуральцев приглашают на полумарафон «Шелковый путь»

13.04.2022 15:56

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

13.04.2022 15:53

Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту

13.04.2022 15:49

Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, отправили в СИЗО

13.04.2022 15:21

В Магнитогорске разыграли «Кубок Открытия»

13.04.2022 15:10

В челябинских вузах выделят бюджетные места для школьников с Донбасса

13.04.2022 14:44

ФСБ поработала: в Магнитогорске по подозрению в мошенничестве задержали адвоката

13.04.2022 14:17

Жители Катав-Ивановска взбунтовались против соседства с приютом для бездомных животных

13.04.2022 14:12

В Красноармейском районе при очистке канализации свинокомплекса погибли рабочие

13.04.2022 13:18

Приложение Сбербанка удалили из Google Play

13.04.2022 13:17

На южноуральской трассе автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся

13.04.2022 13:14

Наркотики, изъятые из незаконного оборота УФСБ России по Челябинской области, уничтожены

13.04.2022 13:05

Минобороны России сообщило о сдаче в плен тысячи украинских морпехов

13.04.2022 12:33

Челябинский театр оперы и балета получил спецприз фестиваля «Камерный beat»

13.04.2022 12:17

Управляющая компания заплатила за потоп в квартире копейчанки

13.04.2022 12:15

Для челябинцев сыграет оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

13.04.2022 12:14

Челябинцы бьют тревогу: рядом с детским домом «Аистенок» большая помойка и обретаются бомжи

13.04.2022 11:44

В Челябинской области утверждены особенности исполнения бюджета

13.04.2022 11:43

ММК стал участником международной промышленной выставки во Вьетнаме

13.04.2022 11:27

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом более 4,7 тысячи жителей

13.04.2022 11:25

Провальное строительство: новые тротуары в Челябинске не продержались и года

13.04.2022 11:23

Справедливоросс из Челябинской области доставил гуманитарную помощь Донбассу

13.04.2022 11:21

Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных

13.04.2022 11:09

В Копейске две местные жительницы отравились компотом, одна из них скончалась

13.04.2022 10:53

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области соберутся на внеочередное заседание

13.04.2022 10:45

Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным

13.04.2022 10:22

В России разрабатывают вакцину для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей

13.04.2022 10:20

Подельника Тефтелева выпустили из СИЗО

13.04.2022 10:18

КСП приступили к проверке администрации Еткульского района

12.04.2022 23:19

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 19 апреля

12.04.2022 20:43

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля

12.04.2022 20:40

В России продлен срок действия истекающих водительских удостоверений

12.04.2022 20:15

Челябинский цинковый завод начал опытную эксплуатацию новейшей информационной системы LIMS

12.04.2022 19:44

Определены даты репетиций Парада Победы в Челябинске

12.04.2022 18:18

Количество ДТП на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 3,5 раза

12.04.2022 17:05

В кинотеатрах покажут «Любовь и голуби»

12.04.2022 17:02

В Агаповском районе назначен новый прокурор

12.04.2022 16:55

Виктор Ереклинцев обрадовал новостью о ремонте многострадальной беседки в Центральном районе

12.04.2022 16:48

В Челябинской области будут судить взяточников из государственной инспекции труда

12.04.2022 16:47

В среду в Челябинской области местами небольшие дожди

12.04.2022 16:43

В минэкологии объяснили вырубку растений в Харлушевском заказнике