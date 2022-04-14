Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 апреля (18+).

В 10 часов состоится рейд со спасателями по предупреждению нахождения людей на льду на водоёмах Челябинска (отъезд от администрации города, площадь Революции, 2).

В 12 часов в Челябинске стартует программа «Сила Слова» по обучению журналистов основам самообороны при осуществлении профессиональной деятельности. Программа включает в себя теоретические и практические знания, обучение навыкам самообороны и приемам защиты в различных ситуациях (Челябинск, ул. Университетская Набережная, 22В, Центр Олимпийской подготовки по дзюдо).

В 12 часов 30 минут состоится встреча религиоведа, сектоведа и историка, профессора Александра Дворкина с миссионерским активом Челябинской епархии, коллегами из епархий, входящих в Челябинскую митрополию, и прихожанами челябинских храмов (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 34 конференц-зал Челябинского епархиального управления).

В 14 часов состоится отправка гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик из Сосновского района Челябинской области (поселок Кременкуль, ул. Гагарина, 88).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Особенности краеведения в Челябинской области».

В 14 часов 30 минут состоится презентация Башкирского историко-культурного центра в Челябинской области - филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан. В рамках мероприятия состоится подписание соглашения о сотрудничества между министерствами культуры Республики Башкортостан и Челябинской области (пр. Ленина 13А, оф. 8).

В 15 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится День культуры – африканской и арабской (актовый зал главного корпуса ЮУрГУ).

В 15 часов в библиотеке № 13 состоится час сбора пазлов «Увлекательная Вселенная» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 15 часов в Центральной библиотеке имени Пушкина состоится награждение победителей второго регионального конкурса народного творчества «Авоська-74» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в пространстве постоянной экспозиции русского искусства XVII-начала XX веков состоится класс-концерт преподавателя ЮУрГИИ им. П. И.Чайковского Елены Хлопцовой (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 17 часов 15 минут отправится в поездку 500-тысячный пассажир, купивший билет на скоростной электропоезд «Ласточка» в Челябинской области. Пассажир будет определен с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией.

Программа

В 17 часов 15 минут - сбор представителей СМИ на пригородном вокзале Челябинска.

В 17 часов 25 минут - поздравление юбилейного пассажира в вагоне «Ласточки».

В 17 часов 40 минут - брифинг с участием руководителя АО «СПК».

В 17 часов 45 минут - отправление пригородного поезда №7901 «Челябинск-Магнитогорск).

В 18 часов состоится презентация обновленного вагона СВ фирменного поезда № 13/14 Челябинск-Москва. Купе спального вагона теперь украшают фотографии живописной южноуральской природы (здание железнодорожного вокзала Челябинск, холл на первом этаже).

В 18 часов состоится творческая встреча с поэтом Екатериной Боярских (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, выставочный зал Челябинской Публичной библиотеки).

В 18 часов 30 минут в Челябинском молодежном театре состоится премьера спектакля «Чужие письма» (12+) по сценарию известного советского кинодраматурга Наталии Рязанцевой, инсценировка Юлии Поспеловой (Челябинск, ул. Кирова, 116).

В выставочном зале Музея почтовой связи представят открытки с пасхальными сюжетами. Филокартист Станислав Ткаченко покажет южноуральцам дореволюционные карточки, посвященные христианскому празднику.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 апреля - Международный день культуры.

15 апреля - День экологических знаний.

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России.

15 апреля - Дни защиты от экологической опасности в России.

15 апреля - Международный День специалиста по лабораторной диагностике

15 апреля 2022 года – Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница).

15 апреля 2022 года - Страстная пятница у лютеран.

15 апреля в народном календаре – Тит Ледолом.

15 апреля 1993 года стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией.