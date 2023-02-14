Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 15 февраля.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 10 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва передаст 29 автомобилей в больницы Челябинска (Челябинск, ул. Тухачевского, 23).

В 10 часов в Челябинском государственном университете пройдут мероприятия, посвящённые 10-летию изучения метеорита «Челябинск» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ, сбор СМИ в 9.40).

Программа:

В 10 часов откроется космическая экспозиция, где будут представлены живописные и графические картины, фотографии, скульптурные композиции и почтовые документы. Главным экспонатом станет фрагмент самого метеорита из музея ЧелГУ (третий этаж).

В 10 часов 30 минут начнётся официальная часть. Ректор университета, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев подведёт итоги 10-летних исследований движения и состава небесного тела. После этого состоится церемония специального гашения почтовой карточки «10 лет Челябинскому метеориту» одноимённым почтовым штемпелем (актовый зал).

В 12 часов стартует межвузовский астрофизический семинар, на котором учёные ЧелГУ, Объединённого института ядерных исследований (Дубна), Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) поделятся результатами своей научной работы над изучением метеорита (актовый зал).

В 10 часов в Челябинском историческом музее начнется программа специальных мероприятий, приуроченных к 10-летию падения метеорита «Челябинск».

Программа:

В 10, 12, 14 и 16 часов - праздничное театрализованное мероприятие-квест для младших школьников.

В течение всего рабочего дня будет работать выставка метеоритов со всего мира «Космическое чудо: 10 лет Челябинскому метеориту». У витрин гостей будет ждать куратор проекта Дарья Меньшенина, которая готова ответить на интересующие вопросы по теме.

В 18 часов - лекция астрофизика Сергея Замоздры «Вред и польза челябинского суперболида». Он популярно расскажет о том, как метеорит Челябинск повлиял на атмосферу земли.

Розыгрыш памятных футболок.

Состоится экскурсия для детей, которые родились 15 февраля 2013 года.

Выставка метеоритов и минералов, которые входят в состав метеорита «Челябинск».

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, к. 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится церемония возложения венков и цветов на аллее Славы, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (аллея Славы, памятник российским воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах «Доблестным сынам Отечества»).

В 11 часов в Челябинске начнут отмечать День рождения Уральской Снегурочки. К Снегурочке приедут главный Дед Мороз (Москва), Урал Мороз (Свердловская область), Весна-Красна - владычица всех теплых дней на Урале, башкирские народные волшебники - Кыш Бабай (Уфа) и его верная спутница Карсылыу. Также Снегурочку поздравят Мороз Уральский, Баба Яга и Царь Семигор.

Программа:

В 11 часов - пресс-конференция со сказочными героями России (ул. Мамина, 12, лофт).

В 13 часов волшебники отправятся в гости в социально-реабилитационный центр Тракторозаводского района (ул. Загорская, 53 А). Затем гости осмотрят достопримечательности города – Кировку и Краеведческий музей.

В 19 часов сказочные герои примут участие в шоу-сказке «День рождения Уральской Снегурочки», где вручат подарки и поздравят виновницу торжества (ул. Орджоникидзе, 36А, Челябинский государственный институт культуры, театральный корпус).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная финалу марафона по открытию отделений объединения «Движение первых» в Челябинской области (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится премьерный показ научно-популярного фильма «Звездный камень» - о взрыве болида, который привел к серьезным разрушениям в Челябинске и, в частности, в корпусах ЮУрГУ. В фильме рассказывается о том, как проявляли себя люди, оказавшиеся в условиях чрезвычайной ситуации (Челябинск, пр. Ленина, д. 76, главный корпус Южно-Уральского государственного университета, актовый зал, сбор СМИ в 11.40).

В 12 часов начнутся четвертьфинальные бои чемпионата и первенства Уральского федерального округа среди женщин всех возрастов (Челябинск, ул. Коммуны, 98А, СК «Динамо»).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 февраля в календаре православных праздников - Сретение Господне у восточных христиан.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля - Международный день детей, больных раком.

15 февраля - Международный день операционной медицинской сестры.

15 февраля в календаре праздников славян - Громница - Сретение.

15 февраля в народном календаре - Сретение Господне (Громницы).

15 февраля 1717 года в России по указанию Петра I вышло пособие по воспитанию и обучению светского юношества «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов»).

15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области упал метеорит. Самый большой фрагмент небесного тела был обнаружен в озере Чебаркуль.