Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 февраля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Еманжелинский муниципальный район. Глава региона вручит ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья, ознакомится с текущим этапом строительства еще одного многоквартирного дома для переселенцев и посетит МБОУ «СОШ №3».

В 9 часов 20 минут в Челябинской областной клинической больнице расскажут об уникальной операции - ювелирной резекции печени, которую провели хирурги ЧОКБ через несколько проколов 24-летней пациентке из Самары. За эту операцию не взялись в других клиниках России. Проблема оказалась не только в серьезном заболевании, но и дополнительном осложнении (ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 3, на вход указывает Ленин).

В 10 часов 30 минут в Челябинском историческом музее состоится День метеорита. Все посетители получат в подарок сувенирные открытки, а также смогут принять участие в розыгрыше призов с логотипом метеорита (Челябинск, ул. Труда, 100).

Программа:

В 10 часов 30 минут - презентация выставки метеоритов «Вселенной легкое касание», развернута в Зале природы и древней истории вокруг самого крупного фрагмента метеорита Челябинск весом 505 кг. Частью экспозиции станут четыре фрагмента Аризонского метеорита из личной коллекции ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева. Состоится передача в дар музею подарочного издания «Челябинский болид».

В 17 часов – выставка детских рисунков. Подведение итогов конкурса «День метеорита – 2022», посвященного годовщине падения небесного тела на территорию Челябинской области и награждение его победителей памятными подарками.

специальную выставку и тематические занятия.

С 12 часов до 17 часов 30 минут – тематическая экскурсия и занятия «Космический странник» для индивидуальных посетителей и победителей конкурса рисунков.

Выставка, посвященная метеоритам, будет. Он же станет и главным героем музейных занятий о метеоритах и других межпланетных телах. Присоединиться к ним можно будет без предварительной записи, придя в музей к назначенному времени.

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (мемориал «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске).

В 12 часов Общественная палата Челябинской области на платформе Zoom проводит круглый стол в формате видеоконференции на тему: «Гражданин и кредит: от ростовщичества к цивилизованному рынку».

В 12 часов состоится торжественное собрание, посвященное 116-летию со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля (сквер около памятника Мусы Джалиля, на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина, напротив дома по ул. Тимирязева, 29, ориентир – «Кинотеатр имени А. С. Пушкина»).

В 112 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в формате онлайн «Проведение в Челябинской области Всероссийского Форума народной хореографии «Уральский перепляс».

С 18 часов до 21 часа состоится второе занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Все занятия для участников бесплатны (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий

«КЦ11»). Необходима предварительная запись. Вход в лекторий будет осуществляться по QR-кодам и с соблюдением масочного режима.

В 18 часов 30 минут состоится премьера моноспектакля «Человек» в жанре театральной фантасмагории. Спектакль по одноименной поэме Владимира Маяковского в постановке артистов театра Ирины Бочковой и Олега Барышева. Поэма длиной в тысячу строк, созданная на рубеже старого и нового времени, о Человеке во вселенной, о Сверхчеловеке (Челябинск, пл. Революции, 6, театр драмы, малая сцена).

В 18 часов 30 минут состоится премьера «Маленькой торжественной мессы» Джоакино Россини в исполнении хора и при участии народного артиста России Владимира Хомякова (орган). Концерт приурочен к 230-летию выдающегося итальянского композитора. Также он станет первым в череде вечеров и концертов, посвященных 85-летию Челябинской филармонии (ул. Кирова, 78, органный зал «Родина»).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 февраля в календаре православных праздников - Сретение Господне у восточных христиан.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля - Международный день детей, больных раком.

15 февраля - День войск правительственной связи РФ.

15 февраля - Международный день операционной медицинской сестры.

15 февраля 2022 года в календаре еврейских праздников – Пурим-катан.

15 февраля в календаре праздников славян - Громница - Сретение.

15 февраля в народном календаре - Сретение Господне (Громницы).

15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области упал метеорит. Самый большой фрагмент небесного тела был обнаружен в озере Чебаркуль.