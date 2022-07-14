Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июля.

С 10 до 20 часов в Златоусте в рамках всероссийского Бушуевского фестиваля будет работать площадка «Резьба по дереву» (поселок Айский, территория ТРК «Тарелка»). 0+

С 10 до 15 часов в Златоусте будет проходить научно-практическая конференция «Бушуевские чтения-2022» (МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей», улица Площадь 3-го Интернационала, 1).18+

В 11 часов в Доме архитектора Челябинска состоятся общественные слушания по вопросу создания зеленого пояса вокруг города. Целью организации лесопаркового зеленого пояса является сохранение зеленого фонда Челябинска, обеспечивающего средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции (проспект Ленина, 41-А). 18+

В 17 часов в челябинском парке имени Гагарина состоится музыкальный фестиваль «ZаРоссию», где выступят творческие коллективы Челябинской области. Гости музыкального фестиваля увидят выступления оркестра Снежинского полка войск Национальной гвардии РФ, кавер-группы «Знакомые» и других коллективов региона. Также гостей концерта ждут выставка техники экстренных служб и пять тысяч билетов на аттракционы. Вход свободный. 6+

В 17 часов в Златоусте на площади возле ДК «Металлург» состоится праздничный концерт, посвященный Дню металлурга. В программе вечера: анимационная программа и интерактивные площадки для детей и взрослых, веселые конкурсы с фирменными призами от ЗМЗ, выступление вокального квартета «STATUS-MEN». Главным событием станет награждение за многолетний добросовестный труд заводчан, внесших значительный вклад в развитие предприятия и металлургической отрасли в целом. Их наградят почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня. Ярким финалом мероприятия станет праздничный фейерверк. Вход свободный. 0+

В 18 часов в Челябинске состоится открытая лекция «Дизайн-код» Ольги Чистяковой и Марии Попович. Ольга Чистякова - ведущий инженер компании «Affinum», куратор архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина». Мария Попович - ведущий архитектор компании «Affinum», городской аналитик, куратор архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина». На лекции кураторы раскроют понятие дизайн-кода, а также расскажут о том, как фасады формируют облик улицы и влияют на экономику города. Лекция пройдет по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 81, бар «Факультет». Вход свободный, регистрация по ссылке.18+

В 18 часов Магнитогорск начнет отмечать День города и День металлурга. Магнитогорцев и гостей города ждет масса сюрпризов (площадь у «Арены Металлург»). 0+

В 21 час 30 минут в Арт-сквере на челябинской набережной состоится показ фильма «Многоэтажка». Режиссер - Антон Маслов. 16+

В 21 час 30 минут в челябинском парке имени Гагарина представят работы внеконкурсной программы и лучшие работы кинофестиваля «Человечное кино» (площадка у фонтана).16+

ДЛЯ СПРАВКИ:

15 июля - Всемирный день навыков молодежи.

15 июля - Берегиня.

15 июля - День военного эколога.

15 июля - День пожарной безопасности домашних животных.

15 июля - День русской лени.

15 июля - День смотрения на фонари.

15 июля - День рисования углем.

15 июля - День мармеладных червячков.

15 июля - День «Отдай что-то».

Именины 15 июля отмечает Арсений.