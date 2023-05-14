Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 мая.

В 9 часов начнется пресс-конференция с депутатом Госдумы Олегом Голиковым. Темой беседы станет участие депутата в СВО, помощь мобилизованным и их семьям, дальнейшие планы политика в этом направлении (ул. Воровского, 61б, крайне правое крыльцо, третий этаж).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 10 часов начнется «День открытых дверей» в Детской музыкальной школе № 6 г. Челябинска. В рамках приемной кампании школа приветливо распахнет свои двери для детей и взрослых (ул. Ереванская, 9).

В 10 часов 15 минут начнет свою работу XXI Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». В нынешнем году его тема сформулирована так: «Русская духовная культура: от традиции к современности». Первое мероприяие собора - творческая лаборатория «Традиции и современные тенденции исполнения духовной музыки (ЧГИК, второй корпус, ауд. 29).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную акции «Ночь музеев» в 2023 году в Челябинской области (ул. Воровского, 61б, крайне правое крыльцо, третий этаж).

В 13 часов в рамках двадцать первого Славянского научного собора «Урал. Православие. Культура» состоится презентация монографии «Московская школа в древнерусском певческом искусстве XVI – XVII вв.» преподавателей ЮУрГУ Николая и Наталья Парфентьевых (ЮУрГУ, главный корпус, ауд. 244).

В 15 часов состоится загрузка гуманитарного груза для военнослужащих 80 танкового полка Чебаркульской дивизии, находящихся в зоне проведения СВО (г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская, Хозяйственный корпус за строением № 18).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 мая - Международный день семьи .

15 мая - День «Принесите кому-нибудь цветы».

15 мая - День калейдоскопов.

15 мая - День московского метрополитена.

15 мая - Международный день климата.

15 мая - День сухого пайка.

15 мая - День горного бега в России.

15 мая - День испытания почтовых лошадей.