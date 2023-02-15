Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 16 февраля.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 10 часов на портале Челябинской публичной библиотеки состоится онлайн-лекция, посвященная 670-летию «Декамерона» Джованни Боккаччо. Спикер – доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Александр Полушкин.

С 10 до 12 часов в филиале ППК «Роскадастр» по Челябинской области пройдёт горячая линия по вопросам получения невостребованных документов. Эксперты учреждения ответят на вопросы о том, как получить документы на недвижимость, которые не удалось своевременно забрать в МФЦ. Звонки принимаются по телефону: 8 (351) 728-75-00 (4365, 4362).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 12 часов начнутся полуфинальные бои чемпионата и первенства Уральского федерального округа среди женщин всех возрастов (Челябинск, ул. Коммуны, 98А, СК «Динамо»).

В 13 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится заседание клуба «Уральский собеседник» «Павел Северный: [НЕ]известные страницы жизни и творчества» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, отдел краеведения).

В 14 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка «Библиотека в центре архитектурного пространства». В экспозиции представлены чертежи, рисунки, редкие фотографии и другие материалы об истории строительства здания библиотеки и его творцах – Марии Мочаловой и Борисе Петрове (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, зал Центра культурно-просветительских программ ЧОУНБ).

В 15 часов состоится пресс-конференция министерства культуры Челябинской области, посвященная планам на год (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный историческом парке «Россия – моя история»).

Участники обсудят главные направления учреждений культуры Челябинска и городов области, самые значимые предстоящие культурные события 2023 года – выставку из собрания Музеев Московского Кремля, крупные летние фестивали, 100-летие Государственного исторического музея и 125-летие Челябинской публички.

После пресс-конференции гостей ждет прогулка по экспозиции парка «Россия – моя история» и презентация уникальных книг «Челябинская область. 50 фактов о культуре» и «Челябинская область. 50 памятников истории и культуры»

В 16 часов в национальном парке «Зюраткуль» состоится встреча молодых южноуральцев, которые хотят попасть в команду супергероев (которые будут совершать экологические подвиги, выезжать в горы, к лосям, играть с детьми и проводить мероприятия (ул. Комсомольская, д. 13, визит-центре «Зюраткуля»).

В 18 часов в Молодёжном театре состоится предпремьерный показ спектакля о мужском одиночестве по пьесе Константина Стешика «Друг мой» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств участники книжного клуба «Экфрасис» будут читать и обсуждать историю молодого художника Чарльза Райдера из романа английского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств состоится занятие «Рисунок углём». Участники при помощи художника-иллюстратора познакомятся с этим необычным художественным материалом, отточат технику штриха и постановку руки и создадут эффектную графическую работу (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре состоится премьера спектакля по пьесе Константина Стешика «Друг мой» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 19 часов состоится хоккейный матч ХК «Трактор» и ХК «Сочи», который посвятят 10-летию падения метеорита (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, Ледовая арена «Трактор»).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 февраля 2023 года - Всемирный день управления информацией (отмечается в третий четверг февраля).

16 февраля - День архива министерства энергетики РФ.

16 февраля - День разведки ВМФ РФ.

16 февраля в календаре праздников славян – Починки.

16 февраля в народном календаре - Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, - Анну и Симеона. К этим святым было принято обращаться с молитвой о здоровье новорожденных.

16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола».