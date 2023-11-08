Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, девятое ноября.

В Челябинске стартует Русский экономический форум. В первый день состоится 9 панельных дискуссий, а также пленарная дискуссия на актуальные региональные темы (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, концертный комплекс «Таганай» ул. Труда, 181).

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев примет участие во Всероссийском форуме наставников-2023, встретится с финалистами.

В 10 часов от Челябинского государственного драматического Молодежного театра состоится отправка гуманитарного груза в зону СВО. Национально-культурные центры Челябинска при содействии Ассамблеи народов Челябинской области выступили с инициативой объединения усилий по сбору гуманитарной помощи и в рамках празднования Дня народного единства.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. Спикер пресс-конференции - Александр Ильин, главный государственный инспектор по маломерным судам Челябинской области.

В 11 часов 30 минут и в 14 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 18 часов в Доме общественного собрания расскажут, почему у православных храмов купола в форме луковицы. Вторая лекция Марьи Аникиной, искусствоведа Государственного исторического музея Южного Урала, посвященная русской иконописи расскажет об архитектуре православного храма, его внешнем облике и внутреннем устройстве (Дом Покровского, ул. Труда, 98).

В 18 часов в Копейске впервые состоится гала-концерт ведущих солистов балета Театра оперы и балета имени М. И. Глинки (Дом культуры им. С. М. Кирова, г. Копейск, ул. Карла Маркса, 7).

В 18 часов 30 минут в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки пройдет лекция, посвященная рассказам Василия Шукшина, Юрия Трифонова и Георгия Владимова. Спикер – известный писатель, преподаватель, организатор просветительских проектов Леонид Клейн (пр. Ленина, 60).

В 19 часов в Челябинске пройдет открытие новой выставки «От сладкого до горького через кислый и соленый» (галерея современного искусства «Larisa Depershmidt Art gallery», Свободы, 74).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 ноября - Всемирный день курицы (World Chicken Day).

9 ноября - Международный день против фашизма и антисемитизма.

9 ноября - День вечно живого хаоса.

9 ноября - Всемирный день усыновления.

9 ноября - День специального отряда быстрого реагирования МВД РФ (СОБР, ОМСН.

9 ноября - День дарения огня семи греющим свечкам.

9 ноября - Всемирный день качества.

9 ноября - Международный день вина «Темпранильо».

9 ноября - Международный день антиядерных акций.

9 ноября - Международная неделя науки и мира.

9 ноября - Всемирный день юзабилити.

9 ноября - Всемирный день лизинга.

9 ноября - День хранительницы домашнего очага.

9 ноября 1911 года во Франции запатентована неоновая реклама.

9 ноября 1911 года изобретатель Глеб Котельников запатентовал первый в мире авиационный ранцевый парашют РК-1.

9 ноября 1994 года в Германии впервые синтезирован химический элемент - Дармштадтий.

9 ноября 2005 года для изучения Венеры запущен космический аппарат Европейского космического агентства - «Venus Express».