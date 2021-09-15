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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинск поступила первая партия автобусов на газомоторном топливе, приобретенных в рамках фед
15.09.2021

Губернатор оценил первую партию автобусов, поступивших в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 сентября в Челябинске дан старт строительству «РМК-Арены» – многофункционального спор
15.09.2021

Текслер – о старте строительства РМК-Арены: Давайте запомним этот сентябрьский день
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной ин
15.09.2021

В Челябинской области число классов на карантине по ОРВИ выросло в 10 раз, по ковиду – в 4 раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области жители Златоустовского городского округа, Еманжелинского и Троицкого районо
Коронавирус
Коронавирус
15.09.2021

Кто в Челябинской области не спешит вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске (троллейбусная остановка «Центральный рынок
15.09.2021

Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
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15.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2021

В Челябинске встретили паралимпийцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2021

В Магнитогорске зафиксирован всплеск аварийности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2021

Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2021

В Челябинске у любовной парочки из Узбекистана обнаружен килограмм героина

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.09.2021

С танцами и татуировками: «Дебаркадер-2021» откроет в Челябинске новые направления и имена
Анонсы
Общество
15.09.2021 19:01

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Чебаркульский городской округ и Чебаркульский район. Глава региона побывает на полях, в ДК, в областной больнице Чебаркуля, на стадионе «Локомотив», в сквере Победы, встретится с главами города и района.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике в режиме видео-конференц-связи.

С 10 часов до 18 часов 30 минут - первый день конференции, посвященной формированию единой концепции оказания медицинской помощи пациентам с критической ишемией нижних конечностей (Челябинск, Свердловский проспект, 51А, Кинотеатр «Мегаполис», Мегазал).

В 11 часов АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», подведомственный Минцифры региона, и РФРИТ проведут вебинар по грантовым конкурсам фонда. Участники узнают, как получить до 300 миллионов рублей на внедрение в производственную цепочку цифровых решений в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», смогут задать вопросы представителям Российского фонда развития информационных технологий. 

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Роль региональных НКО в создании возможностей для детей с ОВЗ».

В 12 часов состоится заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области. В рамках мероприятия пройдет презентация Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) в Челябинской области за ходом голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва (Челябинск, ул. Елькина, 45, конференц-зал Центра культурно-информационной деятельности Челябинска).

С 14 до 16 часов в Магнитогорске состоится ярмарка вакансий, на которой 40 предприятий представят более 400 вакансий в различных отраслях – строительство, промышленность, торговля, пищевая индустрия и другие (Магнитогорск, пр-т Ленина, 97. Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В 18 часов 30 минут в рамках выставки челябинского художника Владислава Ваганова «Метаморфозы воскресного дня» состоится поэтический вечер «Посвящение Челябинску» (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября в народном календаре – Домна Доброродная.

16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

16 сентября 1380 года - Победа русских войск в Куликовской битве.

16 сентября 1931 года в Москве создан Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова).

16 сентября 1987 года в Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинск поступила первая партия автобусов на газомоторном топливе, приобретенных в рамках фед
15.09.2021

Губернатор оценил первую партию автобусов, поступивших в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 сентября в Челябинске дан старт строительству «РМК-Арены» – многофункционального спор
15.09.2021

Текслер – о старте строительства РМК-Арены: Давайте запомним этот сентябрьский день
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной ин
15.09.2021

В Челябинской области число классов на карантине по ОРВИ выросло в 10 раз, по ковиду – в 4 раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области жители Златоустовского городского округа, Еманжелинского и Троицкого районо
Коронавирус
Коронавирус
15.09.2021

Кто в Челябинской области не спешит вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске (троллейбусная остановка «Центральный рынок
15.09.2021

Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
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13.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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11.09.2021

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В четверг, 16 сентября, в Челябинской области температура атмосферного воздуха резко понизится. В
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В Коркинском районе (Челябинская область) идет активная подготовка к слиянию городских поседений
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Во вторник, 14 сентября, по народному календарю приходит старое «бабье лето» и длится до 24 сентя
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Министерство здравоохранения и власти Челябинской области не рассматривают вопроса о введении пла
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В Челябинской области не намерены вводить плату за лечение от ковида непривитых пациентов

09.09.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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15.09.2021 19:01

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября

15.09.2021 18:32

Текслер – о старте строительства РМК-Арены: Давайте запомним этот сентябрьский день

15.09.2021 17:12

В Челябинской области число классов на карантине по ОРВИ выросло в 10 раз, по ковиду – в 4 раза

15.09.2021 16:46

В Челябинске встретили паралимпийцев

15.09.2021 16:45

Кто в Челябинской области не спешит вакцинироваться от ковида

15.09.2021 16:37

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15.09.2021 16:26

В Магнитогорске зафиксирован всплеск аварийности

15.09.2021 16:21

Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом

15.09.2021 16:03

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15.09.2021 15:47

С заботой об экологии региона: троицкий завод ROCKWOOL перешел на безотходное производство

15.09.2021 15:36

В Челябинской области в два раза увеличат финансирование проектов, выбранных жителями

15.09.2021 15:34

С танцами и татуировками: «Дебаркадер-2021» откроет в Челябинске новые направления и имена

15.09.2021 15:30

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Южноуральский бизнес впервые соберется на областной финансовый форум

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ПФР: россияне могут претендовать на пенсии своих умерших супругов

15.09.2021 13:46

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15.09.2021 13:22

Текслер - главам: Принимайте решения о начале отопительного сезона, не ждите у моря погоды

15.09.2021 13:11

По факту ложного сообщения школьника о бомбе в супермаркете возбуждено уголовное дело

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У жительницы Златоуста забрали пятерых детей

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Разрыв между рождаемостью и смертностью в Челябинской области продолжает увеличиваться

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15.09.2021 11:54

За сутки в Челябинской области выявлено 365 новых случаев ковида

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В Магнитогорске презентовали книгу о легендарном директоре ММК Иване Ромазане

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15.09.2021 10:57

В Челябинске школьница выбросилась из окна

15.09.2021 10:56

Врач-инфекционист рассказал о масштабе грядущей волны пандемии COVID-19

15.09.2021 10:36

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15.09.2021 10:28

Челябинск и Магнитогорск объявляет сезон охоты на мусор открытым

15.09.2021 10:12

В Челябинске изменится схема движения в районе дворца спорта «Юность»

15.09.2021 09:58

Клуб экспортеров Челябинской области начинает работу на площадке ЮУТПП

14.09.2021 23:05

Путин ушел на самоизоляцию: Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V»

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В Челябинске клиент-мигрант задушил хозяйку салона эротического массажа

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В Миассе мотоциклист из Башкортостана погиб после столкновения с двумя автомобилями

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В Челябинске беременной женщине понадобилась помощь полиции

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13.09.2021 18:50

Во вторник в Челябинской области тепло и местами дожди

13.09.2021 18:28

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября

13.09.2021 18:11

Алексей Текслер начал осмотр объектов благоустройства Челябинска с Советского района

13.09.2021 18:00

Котова потребовала, чтобы чиновники позаботились о засохших веточках

13.09.2021 17:52

Билайн запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис

13.09.2021 17:39

Спецкомиссия регионального главка разберется с выселением челябинских участковых

13.09.2021 17:35

В Челябинске 15 сентября стартует Суперкубок-2021 «Метрошки»

13.09.2021 17:32

Наталья Котова распорядилась высаживать в Челябинске больше роз, гортензий и тюльпанов

13.09.2021 17:09

Водитель из Челябинска, по вине которого погибла семья, отправился за решетку

13.09.2021 17:08

Котова потребовала ускорить работы по реконструкции стадиона «Центральный»

13.09.2021 17:06

В Нязепетровске надеются эту зиму провести без аварий на теплосетях

13.09.2021 16:50

Фасад УралГУФКа украсит портрет Паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной

13.09.2021 16:49

Полиция Челябинска задержала военнослужащего летного училища с наркотиками

13.09.2021 16:36

В торговом центре Челябинска от «передоза» умер наркоман

13.09.2021 16:35

Браконьер из Челябинска застрелил краснокнижного лебедя

13.09.2021 16:34

В «Солнечной долине» состоится фестиваль гонок на квадроциклах

13.09.2021 16:27

В здоровом теле здоровый дух: курчатовцы выбрали самого спортивного жителя района

13.09.2021 16:15

Златоуст вновь рискует остаться без паспорта готовности к зиме