Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Чебаркульский городской округ и Чебаркульский район. Глава региона побывает на полях, в ДК, в областной больнице Чебаркуля, на стадионе «Локомотив», в сквере Победы, встретится с главами города и района.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике в режиме видео-конференц-связи.

С 10 часов до 18 часов 30 минут - первый день конференции, посвященной формированию единой концепции оказания медицинской помощи пациентам с критической ишемией нижних конечностей (Челябинск, Свердловский проспект, 51А, Кинотеатр «Мегаполис», Мегазал).

В 11 часов АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», подведомственный Минцифры региона, и РФРИТ проведут вебинар по грантовым конкурсам фонда. Участники узнают, как получить до 300 миллионов рублей на внедрение в производственную цепочку цифровых решений в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», смогут задать вопросы представителям Российского фонда развития информационных технологий.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Роль региональных НКО в создании возможностей для детей с ОВЗ».

В 12 часов состоится заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области. В рамках мероприятия пройдет презентация Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) в Челябинской области за ходом голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва (Челябинск, ул. Елькина, 45, конференц-зал Центра культурно-информационной деятельности Челябинска).

С 14 до 16 часов в Магнитогорске состоится ярмарка вакансий, на которой 40 предприятий представят более 400 вакансий в различных отраслях – строительство, промышленность, торговля, пищевая индустрия и другие (Магнитогорск, пр-т Ленина, 97. Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В 18 часов 30 минут в рамках выставки челябинского художника Владислава Ваганова «Метаморфозы воскресного дня» состоится поэтический вечер «Посвящение Челябинску» (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября в народном календаре – Домна Доброродная.

16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

16 сентября 1380 года - Победа русских войск в Куликовской битве.

16 сентября 1931 года в Москве создан Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова).

16 сентября 1987 года в Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.