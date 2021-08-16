Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 августа.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Сосновский муниципальный район.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Участие южноуральских спортсменов в Паралимпийских играх».

В 16 часов Банк России проведет онлайн-встречу с представителями органов исполнительной и законодательной власти, кредитными и финансовыми организациями, предприятиями, вузами Уральского региона. На мероприятии будет представлен к общественному обсуждению проект «Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы (ОНРФР)».

В 19 часов Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина проведет очередную пешеходную прогулку по историческому Челябинску - «От Скобелевской до Коммуны». Участники прогуляются по части улицы Коммуны (встреча у памятника Добровольцам-танкистам на Аллее Славы).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 августа - День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

17 августа - День комиссионного магазина или День секонд-хенда.

17 августа - День благодарности черным котам.

17 августа - День проснувшихся улиток.

17 августа - День лысых ежиков.

17 августа в православном календаре – четвертый день Успенского поста.

17 августа в народном календаре - Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

17 августа 1928 года в Москве открылся стадион «Динамо».

17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

17 августа 1998 года в России произошел дефолт.