16.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 августа
16.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
16.08.2021
Управляющие компании наказаны за мусор и некошеную траву
16.08.2021
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
16.08.2021
Курчатовский район Челябинска готовится отпраздновать свое 36-летие
16.08.2021
Челябинск присоединится к всероссийскому флешмобу #ЗА_танго
Анонсы событий и мероприятий на 17 августа
15.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
14.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
12.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 августа
11.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 августа
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021