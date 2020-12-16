Текслер: У детей должен быть Новый год

Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 декабря.

В 11 часов состоится торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов 30 минут состоится пресс-тур на зимнюю айс-резиденцию на Островах Ершовых (озеро Сунгуль). В эти дни на Островах Ершовых проходит зимняя айс-резиденция, в рамках которой художники работают уже над ледяными скульптурами, а также строят ледяное иглу. Кроме того, в рамках резиденции проходят шуточные чемпионаты, например, по колке дров на скорость.

В 16 часов состоится онлайн-встреча с экспертами в рамках проекта Общественной палаты Челябинской области «Школа здоровья», на которой южноуральцам расскажут о том, как встретить Новый год без вреда для своего здоровья.

В 16 часов 45 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Центр исторического наследия ЮУЖД, а также отправится на скоростном поезде «Ласточка» в Магнитогорск (ул. Железнодорожная, 11).

Справка.

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День образования Российской фельдъегерской связи.

17 декабря в православном календаре - День памяти святой великомученицы Варвары.

17 декабря в народном календаре – Варварины морозы.