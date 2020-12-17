Закон оградил силовиков и чиновников от журналистских расследований

В 2021 году в Магнитогорске запустят мусоросортировочный комплекс и новый полигон

В зале «Родина» челябинцы услышат одного из лучших органистов России

Анонсы событий и мероприятий на 18 декабря

В Магнитогорске планируют сократить выбросы на 27 тысяч тонн в год

Забота губернатора: Златоуст благодарит Алексея Текслера за новые трамваи для горожан

Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году

Анонсы событий и мероприятий на 18 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 декабря.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Магнитогорский городской округ.

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как молодые мамы, попавшие в трудную ситуацию, могут получить профессию».

В 16 часов состоится лекция директора карьерного центра НИУ ВШЭ Арины Егоровой «Как правильно искать работу». Спикер расскажет студентам и молодым специалистам о ресурсах для поиска вакансий, составлении резюме и подготовке к собеседованию (Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, отель «Park-City»).

Справка.

18 декабря - Международный день мигранта.

18 декабря - День работников органов ЗАГСа в России.

18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России.

18 декабря в народном календаре – Саввин день.