Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 декабря.
Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Магнитогорский городской округ.
В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как молодые мамы, попавшие в трудную ситуацию, могут получить профессию».
В 16 часов состоится лекция директора карьерного центра НИУ ВШЭ Арины Егоровой «Как правильно искать работу». Спикер расскажет студентам и молодым специалистам о ресурсах для поиска вакансий, составлении резюме и подготовке к собеседованию (Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, отель «Park-City»).
Справка.
18 декабря - Международный день мигранта.
18 декабря - День работников органов ЗАГСа в России.
18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России.
18 декабря в народном календаре – Саввин день.