Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 января.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, каб. 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 14 часов состоится церемония закрытия 30-го форума молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее...» (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал ЮУрГУ).

В 15 часов состоится лекция о японской гравюре в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 16 часов в Клубе «Шершни» состоится «День рождения Снеговика». В программе: встреча с главным героем праздника, конкурсы и игры, хоровод вокруг ёлки (микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3А).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, мастер-классы, игры, юбилеи писателей и Международный день Снеговика.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 января в календаре православных праздников - Крещенский сочельник.

18 января в народном календаре – Крещенский Сочельник, Голодный вечер.

18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра.

18 января 1943 года - День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

18 января 2018 года состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».