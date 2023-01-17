17.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
17.01.2023
Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
17.01.2023
Челябинские финансисты признаны «Отличниками финансовой работы»
17.01.2023
Челябинские полицейские помогли 11-летнему ребенку вернуться домой
17.01.2023
Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
16.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)
15.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 января (18+)
13.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
12.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 января (18+)
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023