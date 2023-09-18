Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)

В 10 часов в администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание с участием главы города Натальи Котовой, которое будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с председателем комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным и директором фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяной Ковалевой примут участие в брифинге, посвященном всероссийскому Детскому экологическому форуму, который пройдет в Челябинске 19-20 октября 2023 года.

В 14 часов в челябинском историческом парке «Россия - моя история» состоится открытие выставки «Народ и войны. Неспокойные времена в картинах уральских художников». В рамках открытия выставки пройдет экспертная дискуссия на тему, нужно ли и как нужно государству использовать патриотические, исторические работы уральских художников в образовательном и воспитательном процессах. В дискуссии примут участие представители власти, исторического и музейного сообщества, вузов, художники (улица Труда, 183).

В 15 часов в Челябинске в пресс-центре «Комсомольской правды» проведут пресс-конференцию создатели челябинской полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны». Будет показан отрывок фильма с реальными историями об американских разведчиках в Челябинской области и о советских агентах в США (улица Красная, 4, шестой этаж).

В 18 часов 30 минут Челябинский театр современного танца приглашает на спектакли «Антиципация» и «Наружное вИдение» (улица Пушкина, 64, сцена театра «Манекен»).

В 19 часов в честь двухлетия Детской филармонии Челябинска пройдет праздничный концерт, на котором выступят Детско-юношеский симфонический оркестр, Ансамбль аккордеонистов, Студия эстрадного вокала, Концертный хор и Эстрадно-джазовый оркестр, а также Даниил Бессонов (скрипка, Москва) и Владимир Пецкус (саксофон, Москва) (улица Солнечная, 5). В программе концерта, посвященного Дню рождения Детской филармонии, прозвучат красивейшие произведения, которые требуют тонкого мастерства и виртуозности в работе: Камиль Сен-Санс. Интродукция и Рондо каприччиозо; Иоганнес Брамс. Венгерский танец № 5; Пабло Сарасате. Андалузский романс; Сергей Рахманинов. Вокализ; Арам Хачатурян. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»; Якоб Гаде. Танго «Ревность»; Чарльз Маньянте. Аккордеонные буги; Роберт Чилкот. Gloria (from «A little Jazz Mass»). Завершится большой праздничный концерт презентацией гимна Детской филармонии.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 сентября - День оружейника.

19 сентября - День рождения смайлика.

19 сентября - Михайлово чудо.

19 сентября - Международный пиратский день.

19 сентября - День IT-профессионалов.

19 cентября - День рождения домена SU.

19 сентября - День «Будь готов».

19 сентября - праздник кубанской семьи.

19 сентября - День ирисового пудинга.

19 сентября - День выгуливания настроения.

Именины 19 сентября отмечают Ян, Михаил, Макар, Константин, Кирилл, Иван, Дмитрий, Денис, Давид, Всеволод, Архип, Андрей и Фекла.