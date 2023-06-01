Анонсы событий и мероприятий на 2 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 2 июня.

Со 2 по 6 июня Челябинск станет центром инклюзивного творчества. Форум-фестиваль инклюзивного творчества «Наше место» соберёт порядка 200 артистов с разными особенностями здоровья и без ограничений. На сцену вместе с Олегом Аккуратовым, Нелли Уваровой, Игорем Верником, артистами «Студии СОЮЗ» и хореографами телепроекта «Танцы» выйдут молодые люди из Челябинской, Курганской, Свердловской областей, а также гости из Казани, Курска и Москвы. Форум-фестиваль инклюзивного творчества "Наше место" объединит творческую молодежь из Челябинска и области по направлениям: театр, танец, жестовая песня.

В 20 часов начнется вечер с музыкой и танцами? ТЫ МОЖЕШЬ! Бери с собой лучших друзей, танцуй и пой в свое удовольствие! (Внутренний дворик ЧелГУ, Бр. Кашириных, 129).

Со 2 по 4 июня жителям и гостям Магнитогорска открывается уникальная возможность провести летние выходные в парке «Притяжение», где пройдет фестиваль уличных театров «Театры без крыш». На три дня парк «Притяжение» превратится в большую театрализованную площадку под открытым небом.

В программе:

19 часов 30 минут - театральное шествие;

20 часов - церемония открытия;

20 часов 30 минут - спектакль «Авиаторы», театр клоунады "Микос" (г. Москва).

В 10 часов 45 минут медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную второму Всероссийскому форуму «От импортозамещения к технологическому суверенитету».

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию по ситуации с лесными и ландшафтными пожарами. Спикер пресс-конференции – и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

В 16 часов в Чебаркуле состоится презентация нового покрытия для борьбы для Спортивной школы №1 в формате открытой тренировки. Почетным гостем на мероприятии станет Виталий Антонов - герой Российской Федерации (г. Чебаркуль, ул. Электростальская 1А).

В 19 часов в Челябинске пройдет официальное открытие модного пространства «Willa. Дизайн - корт». Философия создателей модного пространства Willa — поддержка русских дизайнеров (ТРК «КУБА», ул. Цвиллинга, 25, 2 этаж).

В 20 часов в парке Гагарина, у фонтана откроется фестиваль уличного кино в Челябинске. Будет организована зона для просмотра, где можно будет разместиться и посмотреть кино. Жители и гости Челябинска смогут посмотреть и оценить лучшие короткометражки молодых авторов, снятые в мире за последние 8 лет. Фестивальные фильмы планируют показывать каждую пятницу до 25 августа.

ДЛЯ СПРАВКИ:

2 июня - Международный день блудниц.

2 июня - День здорового питания.

2 июня - Праздник падающих шкафов.

2 июня - День запуска бумажных змеев и самолётиков.

2 июня - Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.

2 июня - День спутникового мониторинга и навигации.

2 июня - День памяти святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия.