Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 апреля.

С 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в Еманжелинске пройдет День региональной Общественной палаты. Председатель ОП Николай Дейнеко проведет прием граждан (Еманжелинск, ул. Мира, д. 18, приемная главы администрации).

В 10 часов начнется ХI Уральский межрегиональный медицинский форум «Современные тенденции развития медицинской косметологии и дерматовенерологии» для врачей дерматовенерологов, косметологов, аллергологов-иммунологов, педиатров. (Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, Зал №1 «Конгресс-Холл»)

С 10 до 12 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Как получить сведения из ЕГРН?». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2119).

С 10 до 15 часов состоится IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Театральное творчество» (пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина»).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная Региональным мероприятиям фестивалей программы «Российская студенческая весна». На пресс-конференции расскажут о программе фестиваля, экспертах, оценивающих студенческое творчество, мерах поддержки студенческого творчества и Всероссийском этапе конкурса (Челябинск, ул. Площадь Революции, 4, ОТВ, 4 этаж).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме приёмной кампании в вузы Челябинской области. Мероприятие пройдет в пресс-центре АиФ-Челябинск (Российская, 67, 9 этаж).

В 13 часов в Зале искусств ЮУрГУ состоится торжественное открытие выставки «Великий День Победы». Центральное место в экспозиции занимает картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» (1945-1946), которая хранится в Челябинском музее изобразительных искусств. Выставка продлится до 30 мая 2023 года (Челябинск, проспект Ленина, 76).

В 14 часов Региональное отделение партии «Единая Россия» отправляет 27 конвой на Донбасс. 20 тонн гуманитарной помощи будет доставлено в подшефный город Челябинской области - Ясиноватую. (Челябинск, ул. просп. Ленина, Театральная площадь).

В 15 часов в Миассе состоится праздничный концерт, посвященный 45-летию со дня образования Дома пионеров и школьников №2, а ныне Дома детского творчества «Юность» имени В. П. Макеева (Миасс, проспект Макеева, 39).

В 18 часов состоится семинар «Грамотное и эффективное взаимодействие собственников жилых и нежилых помещений, Советов многоквартирных домов с управляющими организациями, контрольно-надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями» (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, актовый зал общества «Знание).

В 19 часов в Магнитогорске в Фудмолле городского курорта «Притяжение» пройдет празднование Всероссийского дня донора крови. Гостей ждет концертная программа с профессиональным ведущим и музыкантами, фотограф, видеограф (Магнитогорск, ул. Советская, 132, строение 1).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 апреля – День поисков смысла жизни.

20 апреля – Национальный день донора крови.

20 апреля – День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

20 апреля – День мобилизационных подразделений МВД РФ.