Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наладчик Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпо
19.04.2023

Матвиенко поддержала предложение наставника из Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Монументальный железобетонный объект с деревянным покрытием в новом сквере у дворца спорта «Юност
19.04.2023

С новой «изюминкой»: амфитеатр у челябинской «Юности» готов к приему гостей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в 11 школах Челябинской области будут проведены капитальные ремонты. На эти цели напр
19.04.2023

В 2023 году в Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Недалеко от деревни Малый Кунашак (Кунашакский район, Челябинская область) потушен серьезный
19.04.2023

Около деревни Малый Кунашак потушен серьезный ландшафтный пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году правительство Челябинской области направит из бюджета более 10,3 миллиона рублей на с
19.04.2023

Более 11 тысяч южноуральских подростков смогут подработать летом
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2023

Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2023

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2023

Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2023

В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2023

В Челябинске открылся Центр гиревого спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2023

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19.04.2023 17:52
Фото: Валерий Иванов

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 апреля.

С 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в Еманжелинске пройдет День региональной Общественной палаты. Председатель ОП Николай Дейнеко проведет прием граждан (Еманжелинск, ул. Мира, д. 18, приемная главы администрации).

В 10 часов начнется ХI Уральский межрегиональный медицинский форум «Современные тенденции развития медицинской косметологии и дерматовенерологии» для врачей дерматовенерологов, косметологов, аллергологов-иммунологов, педиатров. (Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, Зал №1 «Конгресс-Холл»)

С 10 до 12 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Как получить сведения из ЕГРН?». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2119).

С 10 до 15 часов состоится IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Театральное творчество» (пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина»).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная Региональным мероприятиям фестивалей программы «Российская студенческая весна». На пресс-конференции расскажут о программе фестиваля, экспертах, оценивающих студенческое творчество, мерах поддержки студенческого творчества и Всероссийском этапе конкурса (Челябинск, ул. Площадь Революции, 4, ОТВ, 4 этаж).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме приёмной кампании в вузы Челябинской области. Мероприятие пройдет в пресс-центре АиФ-Челябинск (Российская, 67, 9 этаж).

В 13 часов в Зале искусств ЮУрГУ состоится торжественное открытие выставки «Великий День Победы». Центральное место в экспозиции занимает картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» (1945-1946), которая хранится в Челябинском музее изобразительных искусств. Выставка продлится до 30 мая 2023 года (Челябинск, проспект Ленина, 76).

В 14 часов Региональное отделение партии «Единая Россия» отправляет 27 конвой на Донбасс. 20 тонн гуманитарной помощи будет доставлено в подшефный город Челябинской области - Ясиноватую. (Челябинск, ул. просп. Ленина, Театральная площадь).

В 15 часов в Миассе состоится праздничный концерт, посвященный 45-летию со дня образования Дома пионеров и школьников №2, а ныне Дома детского творчества «Юность» имени В. П. Макеева (Миасс, проспект Макеева, 39).

В 18 часов состоится семинар «Грамотное и эффективное взаимодействие собственников жилых и нежилых помещений, Советов многоквартирных домов с управляющими организациями, контрольно-надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями» (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, актовый зал общества «Знание).

В 19 часов в Магнитогорске в Фудмолле городского курорта «Притяжение» пройдет празднование Всероссийского дня донора крови. Гостей ждет концертная программа с профессиональным ведущим и музыкантами, фотограф, видеограф (Магнитогорск, ул. Советская, 132, строение 1).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.  Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 апреля – День поисков смысла жизни.

20 апреля – Национальный день донора крови.

20 апреля – День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

20 апреля – День мобилизационных подразделений МВД РФ.

Автор: Арина Родионова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Монументальный железобетонный объект с деревянным покрытием в новом сквере у дворца спорта «Юност
19.04.2023

С новой «изюминкой»: амфитеатр у челябинской «Юности» готов к приему гостей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в 11 школах Челябинской области будут проведены капитальные ремонты. На эти цели напр
19.04.2023

В 2023 году в Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.04.2023

Около деревни Малый Кунашак потушен серьезный ландшафтный пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.04.2023 14:18

Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»

17.04.2023 13:58

билайн рассказал о росте популярности звонков по Wi-Fi среди челябинцев

17.04.2023 13:57

На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду

17.04.2023 13:51

Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату

17.04.2023 13:27

Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ

17.04.2023 13:18

Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению

17.04.2023 13:14

Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак

17.04.2023 12:47

С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны

17.04.2023 12:43

Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают

17.04.2023 12:34

«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД

17.04.2023 12:30

Стоит ли челябинцам идти в отпуск в мае?

17.04.2023 12:04

Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления

17.04.2023 11:52

Алексей Лошкин привез на передовую помощь участникам СВО

17.04.2023 11:47

В Карнеги-холле в Нью-Йорке состоится американская премьера уроженки Челябинска

17.04.2023 11:43

Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима

17.04.2023 11:37

Проект «Красота в тебе» преобразил жительницу Златоуста

17.04.2023 11:16

Очередная партия нелегальных мигрантов будет депортирована из Челябинска

17.04.2023 11:07

Грамотой Президентского полка награждён главный режиссёр «Омнибуса»

17.04.2023 11:01

Котова: Понять не могу, почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды

17.04.2023 10:50

Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану

17.04.2023 10:47

В Челябинске начинаются репетиции парада Победы

17.04.2023 10:44

Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию

17.04.2023 10:12

Нацпарк «Зигальга» временно закрыли для туристов

17.04.2023 09:56

Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату

17.04.2023 09:32

У православных началась Светлая Пасхальная Седмица

17.04.2023 09:00

Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение

16.04.2023 22:09

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.04.2023 по 16.04.2023)