Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 апреля.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 10 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

С 10 до 11 часов в Управлении Росреестра по Челябинской области состоится «горячая линия» для собственников недвижимого имущества. Жители региона смогут по телефону «горячей линии» 8(351) 237-27-14 спросить о дате применения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе для целей налогообложения.

В 11 часов состоится пресс-конференция с организаторами и участниками предстоящего Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля (Челябинск, ул. Красная, 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»).

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в международной конференции в ЮУрГГПУ «Национальная безопасность и молодежная политика: киберсоциализация и трансформация ценностей в VUCA-мире» (Челябинск, пр. Ленина, 69, главный корпус ЮУрГГПУ).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится брифинг «Развитие загородного домостроения: курс на перезагрузку» в рамках ХIII специализированной выставки «IZBUSHKA! Коттеджное строительство. Деревообработка» и «Ярмарки недвижимости», которые буду проходить с 21 по 24 апреля (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта Юность).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая лучшим товарам в Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов состоится торжественное открытие выставки малоэтажного строительства «IZBUSHKA» (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта Юность).

В 13 часов 30 минут состоится отраслевая конференция «Загородное домостроение и новые контуры рынка. Комплексное развитие территорий» (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта Юность).

В 16 часов состоится открытие персональной выставки челябинского фотографа Сергея Коляскина «Царство холода». Основу выставки составили снимки, сделанные автором зимой 2021 года во время экспедиции на перевал Дятлова (Государственный исторический музей Южного Урала, Музейно-выставочный центр, вход с набережной реки Миасс).

С 16 до 18 часов в рамках образовательной акции состоится Всероссийский «Цифровой диктант». Регистрация на официальном сайте (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, зал электронной информации).

В 17 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет организационное заседание «Регионального благотворительного общественного движения помощи и поддержки онкопациентам Челябинской области» (Челябинск, ул. Блюхера, д. 42).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 апреля - День Главбуха (День главного бухгалтера) в России.

21 апреля - День местного самоуправления в России.

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

21 апреля 2021 года - Международный день секретаря.

21 апреля в народном календаре – Родион Ледолом.