Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 21 февраля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов 30 минут состоится комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике в режиме видеоконференцсвязи.

В 13 часов 30 минут кафедра русского языка как иностранного совместно с Ассоциацией приглашает иностранных студентов и выпускников к участию в V Ораторском турнире, приуроченном к XXIV Зимним Олимпийским играм (ЮУрГУ, университетский комплекс «Сигма», ауд. 314).

В 14 часов состоится комитет Законодательного собрания Челябинской области комитет по бюджету и совместное заседание комитета по бюджету и комитета по социальной политике в режиме видеоконференцсвязи.

В 18 часов в Камерном театре состоится кастинг второго сезона проекта «Давай сыграем жизнь» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 февраля - Международный день родного языка.

21 февраля - Всемирный день экскурсовода.

21 февраля в народном календаре – Захар Серповидец.

21 февраля 1784 года порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.