Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 июля (18+).

В 10.30 стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (5+)

С 21 по 31 июля в кинотеатре им. Пушкина (ул. Пушкина, 64) пройдет показ мелодрамы «Шербургские зонтики». Все сеансы пройдут с оригинальной звуковой дорожкой (французский язык) и русскими субтитрами. (18+)

21 июля, чт: 19:00

22 июля, пт: 19:00

23 июля, сб: 18:20

24 июля, вc: 18:20

30 июля, сб: 18:50

31 июля, вc: 18:50

В 12 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Разделяйка». В августе этого года организаторы акции раздельного сбора отходов отметят пятилетие с момента ее запуска. Акция охватывает больше 50 000 человек в 11 муниципалитетах Челябинской области. Для участия в конференции необходимо ввести в клиенте «Zoom» идентификатор конференции 307 282 9197, название СМИ и пароль 1519. (18+)

В 14 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств (ул. Сони Кривой, 30), в рамках выставки "Автопортреты", состоится встреча с художником Станиславом Напольских. На встрече художник расскажет, как пришел к своей оригинальной технике рисования ногой и продемонстрирует свое искусство. Вход свободный. (18+)

В 15 часов стартует квест «Космозоо», подготовленный детской библиотекой № 13. Участников мероприятия ждет удивительное приключение по книге Кира Булычева «Путешествие Алисы». Необходима предварительная запись по телефону 721-97-82. (13+)

В 16 часов состоится литературный вечер в честь известной челябинской детской поэтессы Нины Васильевны Пикулевой. ЧОУНБ, зал электронных ресурсов, 3-й этаж (пр. Ленина, д. 60). (12+)

В 18 часов в Доме архитектора (проспект Ленина, 41А) пройдет встреча в рамках открытой программы мастерской «Пушкина». Вход по регистрации бесплатно. (16+)

В 18.30 в ТРК «Горки» пройдут модные показы коллекций, а также фуршет, фотосессия, консультации и мастер-класс от стилиста, а также розыгрыш призов от бренда. (16+)

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