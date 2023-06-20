Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 21 июня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит дипломы лучшим работникам сферы здравоохранения региона - лауреатам премии губернатора Челябинской области. Лауреатами премии стали 50 работников системы здравоохранения: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, водители скорой.

В Законодательном собрании Челябинской области (ул. Кирова, 114) состоятся заседания комитетов:

В 9 часов начнется заседание комитета по экологии и природопользованию (конференц-зал).

В 11 часов - заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (кабинет 504).

В 11 часов - заседание комитета по экономической политике и предпринимательству (конференц-зал).

В 13 часов - заседание комитета по социальной политике (конференц-зал).

Парк "Металлург" им. О. И. Тищенко приглашает на мероприятие, посвященное Дню скейтбординга:

10:00 - Роспись скейт-парка.

16:00 - Соревнования скейтбордистов.

В 12 часов пройдет церемония возложения цветов и открытие планшетной выставки «Петр Сумин - народный губернатор» (площадь перед Государственным историческим музеем Южного Урала, ул. Труда, 100).

В 17 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится творческая встреча с челябинской художницей Дарьей Быковой. На открытии вернисажа посетители библиотеки познакомятся с работами художницы. У автора можно будет узнать о её творческой биографии, о смысле названия экспозиции и представленных на ней картин и о дальнейших планах деятельности (пр. Ленина, 60, отдел литературы по искусству).

В 19 часов на летней эстраде исторического музея пройдет мастер-класс по историческим танцам. Мазурку, вальсовую кадриль, танго исполнят танцоры в костюмах середины 19 века для гостей в вечер танцев (ул. Труда, 100).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 июня - День летнего солнцестояния.

21 июня - День солнечных зайчиков.

21 июня - Международный день цветка.

21 июня - Якутский Новый год «Ысыах».

21 июня - Международный день йоги.

21 июня - Международный день футболки.

21 июня - Всемирный день жирафа.

21 июня - День селфи.

21 июня - Международный день медлительности.

21 июня - Всемирный день мира и молитвы.

21 июня - Международный день скейтбординга.

21 июня - Славянский праздник «Рождение Вышня-Перуна».

21 июня - Всемирный день гуманизма.

21 июня - Всемирный день гидрографии.

21 июня - Музыкальный день.