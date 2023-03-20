Анонсы событий и мероприятий на 21 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 марта.

В 10 часов состоится пресс-конференция «Грозит ли Челябинской области эпидемия кори?». Трансляция (Челябинск, ул. Васенко, 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, конференц-зал).

В 11 часов в Кыштыме специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» подключат к газу дом семьи участника СВО, сети были построены раньше срока. (Кыштым, ул. Челюскинцев, 70. Отъезд аккредитованных журналистов из Челябинска в 9.30 от ул. Сони Кривой, 69А).

В 12 часов состоится торжественное открытие базовой станции Минцифры Челябинской области и ПАО «Ростелеком» в деревне Запивалово Чебаркульского района. Вышке будет присвоено имя 10-летия падения метеорита (Чебаркульский район, деревня Запивалово, вышка сотовой связи. Трансфер: в 10:00, парковка ул. Сони Кривой, 75).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в совещании с руководителями общественных приемных главы региона (Челябинск, Цвиллинга, 27, сбор представителей СМИ: 13:30).

В 14 часов 30 минут в рамках мероприятий, направленных на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала, в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится мероприятие «Урал многоликий» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В программе выступление Образцового коллектива Ансамбля народного танца «Айгуль».

В 16 часов в министерстве социальных отношений состоится пресс-конференция на тему предоставления сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов (Челябинск, ул. Воровского, 30).

В 17 часов в рамках музыкального форума «Худсовет» состоится трехчасовой мастер-класс по актерскому мастерству от актера, режиссера, педагога, основателя и художественного руководителя театра-студии «Арт-мастер» (Москва) Владимира Перегудова (Челябинск, ул. Советская, 51, СДШИ).

В 18 часов состоится День открытых дверей в Русской Классической Школе «Родное слово» (Челябинск, ул. Энтузиастов д. 34).

В программе:

- экскурсия по пространству школы;

- знакомство с программой «РКШ»;

- мастер-классы по: чтению, русскому языку, чистописанию и арифметике.

В 18 часов 30 минут в рамках проекта Камерного театра «Психология отношений» состоится мастер-класс «Нарциссизм XXI века», 16+ (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

Участники мастер-класса совместно с психологом, актером и хореографом Камерного театра Андреем Заостровским:

- проанализируют такие особенности отношений в современном мире,

- познакомятся со своим «нарциссом», который может стать для каждого хорошим ресурсом,

- узнают мифологию происхождения этой важной части в каждом, под названием «нарцисс»,

- проведут разбор художественного фильма «Зеркало» (режиссер Андрей Тарковский),

- получат ответы на интересующие вопросы.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 марта - Всемирный день поэзии.

21 марта - Международный день кукольника.

21 марта - Международный день Навруз (Новруз).

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна.

21 марта - Международный день лесов.

21 марта 2023 года - День весеннего равноденствия.

21 марта 2023 года – Всемирный день социальной работы.

21 марта в народном календаре - Весенний солнцеворот, Вербоносица.

21 марта 630 года в Иерусалим возвращена великая христианская святыня - Животворящий Крест.