Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая.

22 мая, суббота

В 10 часов в Челябинске начнется пленарное заседание Третьей всероссийской научно-практической конференции «Генеалогия и архивы». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции на базе платформы Zoom. Программа.

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится «Зарядка со звездой». Ее проведет президент «Уралстронг Силачи Руси», чемпион по кроссфиту, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, призёр чемпионатов России и Кубка мира Дмитрий Кононец (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов стартует Чемпионат России по компьютерному спорту 2021. Участники поборются в шести видах программы (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»)..

- На подступах к ДС «Юность» у центрального входа на оборудованной площадке пройдет турнир по уличному баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд.

-На площадке у Дворца спорта будут работать фотозоны, лавки с продажей сувениров и комиксов, а также ведущие, которые проведут конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия.

- В режиме реального времени граффити-художники будут создавать свои шедевры, а также обучат этому искусству каждого желающего.

- Зрители чемпионата смогут обучиться в академии дрон-рейсинга и попробовать себя в качестве пилота в зоне полётов на дронах.

- В фойе первого этажа ДС «Юность» расположится зона компьютерных клубов города Челябинска.

- На втором этаже ДС «Юность» расположатся фудкорты и игровые зоны – аэрохоккей, настольный футбол, игровые приставки, различные аттракционы от партнёров мероприятия.

- На втором этаже ДС «Юность» пройдет танцевальный баттл, организованный Челябинской федерацией хип-хоп культуры.

Кроме того, на площадке будет работать домик виртуальной реальности, где каждый сможет отправиться в поход на Эверест, спуститься на горных лыжах с небывалых высот или почувствовать себя в роли профессионального фигуриста.

- Пройдет зрелищное дефиле, в котором участники косплей-конвента с разных уголков страны представят на суд жюри свои яркие костюмы и образы персонажей компьютерных игр, книг, кино или мультфильмов (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 11 часов 45 минут состоится церемония открытия Всероссийский соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2021» (Челябинск, Лесопарковая, 2А, муниципальная лыжная база. Массовые старты пройдут в Магнитогорске, Златоусте и Кыштыме.

В 13 часов состоятся секционные заседания в рамках Третьей всероссийской научно-практической конференции «Генеалогия и архивы». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции на базе платформы Zoom. Программа.

В 15 часов состоится торжественное открытие IV летнего фестиваля дзюдо клуба «Ичибан». В программе первого дня: мультиспортивные соревнования «Приключения Дзюдоленда» для детей 4-8 лет, уникальные состязания «Семья чемпионов». Будет работать интерактивная площадка с фотобудкой, аттракционом «Виртуальная реальность», сладкой ватой и многими другими развлечениями (Челябинск, улица Университетская набережная, д. 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера).

23 мая, воскресенье

В 10 часов стартуют всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Центральный старт соревнований Челябинске запланирован на территории муниципальной лыжной базы (ул. Лесопарковая, д. 2А).

В 11 часов – второй день Чемпионата России по компьютерному спорту 2021. На площадке у Дворца спорта будут работать фотозоны, лавки с продажей сувениров и комиксов, а также ведущие, которые проведут конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия (Челябинск, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность»).

В рамках IV летнего фестиваля дзюдо клуба «Ичибан» состоится турнир по борьбе среди воспитанников клуба дзюдо «Ичибан» (Челябинск, улица Университетская набережная, д. 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии.

22 мая в православном календаре – празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.

22 мая в народном календаре - Никола Вешний.

22 мая 1524 года основан Новодевичий монастырь в Москве.

22 мая 1856 года - День основания Третьяковской галереи.

22 мая 1911 года основана Международная федерация кинологов.

22 мая 1940 года в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» – знак отличия Героя Социалистического Труда.

23 мая - Всемирный день черепахи.

23 мая 2021 года - Пятидесятница у западных христиан и у лютеран, День Святого Духа

23 мая - Вешнее Макошье (День Земли).

23 мая в народном календаре – Симон посев.