Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 июля (18+).

В 9 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 12 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

22 - 24 июля в Городском саду им. А. С. Пушкина запланирована большая программа для юных челябинцев и их родителей в рамках фестиваля песочных скульптур. Подробная афиша мероприятия. (3+)

22 и 23 июля состоится крупнейшее сельскохозяйственное событие Челябинского региона «День поля-2022». Программа мероприятия. Место проведения: Чебаркульский район, пос. Тимирязевский. (18+)

В 12 часов в музее изобразительных искусств откроется персональная выставка Вадима Шмыгина «От реальности к символу». Живопись, графика 1970-200 гг.(18+)

В 14 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет встреча с юристом Евгением Черепаниным, представителем Ассоциации юристов России. (пр. Ленина, д. 60, Центр правовой и деловой информации, 3-й этаж). (18+)

В 20 часов состоится встреча "Живые старины" со сказителем Александром Маточкиным: былины, песни, гармонь. Александр чутко сохраняет традицию живого сказывания северных былин. Он является хранителем устного поэтического предания, в его памяти сотни народных песен, десятки старин и сказок, всё в аутентичной манере народных мастеров. Кроме того, он делает интересные обработки современных и старинных песен под гармонь. Усадьба Рябининых (ул. Каслинская, 137). (18+)

В 21.30 пройдет показ фильма из внеконкурсной программы Фестиваля Уличного кино. Парк Гагарина, у фонтана. Вход свободный. (16+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

22 июля – Всемирный день мозга

22 июля – День Невской битвы

22 июля –День находок

22 июля – День приближённого значения числа π

22 июля - В народном календаре Панкратий и Кирилл

Именины 22 июля отмечают Кирилл, Александр, Константин, Андрей, Иван, Михаил, Федор.