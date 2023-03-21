Анонсы событий и мероприятий на 22 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 марта.

В 9 часов 15 минут Центр «Мой бизнес» организует Шоп-тур на ярмарку «Бродокалмакский разгуляй». Регистрация (с. Бродокалмак, ул. Краснознамённая, 5, Дом культуры). Трансфер к месту проведения от: Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1.

На ярмарке будет представлено все разнообразие товаров - домашние сыры, копчёности, травяные сборы, оригинальные и полезные сладости, а также бижутерия, плетеные корзины, рассада.

Для участников будет организована культурная программа.

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В православном проекте принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви. На выставке представлены иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, платки, духовную литературу, травяные сборы и товары для здоровья, женскую одежду в русском стиле, ивановский трикотаж, подарочный текстиль, качественные экологически чистые монастырские и фермерские продукты, мёд и продукцию пчеловодства, растительные масла и многое другое.

С 10 до 13 часов Центр занятости населения города Челябинска организует ярмарку вакансий. Около 20 промышленных организаций Челябинска и Копейска представят свои вакансии соискателям (Челябинск, ул. Степана Разина, д. 8, Образовательный комплекс «Смена», в районе железнодорожного вокзала).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов в библиотеке №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка откроется новое творческое пространство для молодых челябинцев - обновленная «Студия 22», предназначенная не только для чтения книг, но и для культурно-досуговых встреч (Челябинск, ул. Гагарина, 50).

В 13 часов - официальная торжественная часть. Приветственное слово заведующей библиотеки; экскурсия по библиотеке, поздравления от читателей, концертные номера, фокусы и чаепитие.

В 15 часов - мастер-класс по блэкауту, где участники будут учиться придавать новые смыслы старым текстам.

В 16 часов - лекция о велопутешествиях.

В 18 часов - квартирник с музыкальным джемом. Организаторы предлагают поэкспериментировать с форматом и помимо творческих выступлений почитать стихи под импровизированную музыку.

В 14 часов студенты Челябинского радиотехнического колледжа побывают в гостях у крупнейшего провайдера региона, компании «Интерсвязь». Это второе мероприятие в рамках нового профориентационного проекта «Цифровой гид: ориентир в мире IT-профессий» (Челябинск, пр. Победы, 288, компания «Интерсвязь», сбор СМИ в 13.45).

Студентам расскажут о работе компании и о том, как можно попасть на стажировку, а также ознакомятся с новейшими разработками. Желающие смогут протестировать Платформу автоматизации контакт-центров, в основе которой лежат распознавание и синтез речи, создать собственный сценарий и поговорить с роботом.

В 18 часов 30 минут в Челябинске пройдет XXIII Фестиваль моды «Платье города 2023» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета им. М. Глинки).

Свои работы представят модельеры Челябинска, а также известные российские дизайнеры и основатели брендов. Показ украсят коллекции Ирины Крутиковой, Софьи Бугеры и Анастасии Чернышовой.

Традиционно в рамках фестиваля состоится VIP-дефиле: на подиум выйдут известные бизнесмены, политики и общественные деятели.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий Челябинской публичной библиотеки.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

22 марта - День Балтийского моря.

22 марта - Международный день таксиста.

22 марта в славянском календаре – Сороки, Жаворонки.

22 марта в православном календаре - День памяти сорока Севастийских мучеников.

22 марта в народном календаре - Сороки, Сорок Сороков.