Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 февраля.

В 9 часов 30 мину состоится пресс-тур в Кунашак на «Зимние гуляния» на территории осетровой фермы – набирающего популярность объекта сельского и гастрономического туризма (село Кунашак, ул. Шарифы Тимергалиной, 8).

Программа:

- Экскурсия по осетровой ферме (предварительная запись);

- Уличный фуд-корт с ухой из осетра, пловом, спринг-роллами из осетра и два вида сыра на гриле от Бориса Свинолобова;

- Катания на лошадях и ослике;

- Фотосессия в национальной одежде;

- Башкирская юрта и армейская палатка для согревания и крутых фотографий;

- Стрельба из лука;

- Игра Арчери-таг (по мере записи желающих);

- Лыжня для самых спортивных (20 комплектов);

- Ярмарка товаров от производителей Кунашакского, Красноармейского и Аргаяшского районов. Можно приобрести как подарки, так и продукты к вашему столу.

В 10 часов состоится мастер-класс по фелтингу «Шерстиваль». Валяние шерстью очень интересный процесс, который подходит для любого возраста (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии возложения венков и цветов у Вечного огня на аллее Славы Челябинска, посвященной Дню защитника Отечества (Вечный огонь на аллее Славы в Челябинске).

В 12 часов, в 14 часов 30 минут и 17 часов театр «Манекен» приглашает детей от 0 до 100 лет на добрую сказку Spocky Noki: клоунада, мультипликация, чёрно-белое кино и музыка Баха, Паперного, Pakava It.

В 14 часов состоится торжественное собрание и концерт, посвященный Дню защитника Отечества (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки).

В 14 часов в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Ночь на Земле». Один из характерных фильмов Джима Джармуша, в прошлом году отметивший 30-летний юбилей. Пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Оригинальная звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 16 часов 20 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Камон Камон». Хоакин Феникс приглашает в удивительное и захватывающее путешествие в мир детей, их грез, надежд и чаяний. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 февраля - День защитника Отечества.

23 февраля в народном календаре – Прохор Весновей, Харлампий.

23 февраля 1958 года в Москве на Поклонной горе заложен памятник Победы.