В Челябинской области двум семьям с тройнями приобретут квартиры за счет бюджета

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Школьникам Челябинской области будут компенсировать неполученное горячее питание, но не всем

Анонсы событий и мероприятий на 27 ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 ноября.

С 10 до 12 часов состоится горячая линия в Кадастровой палате по Челябинской области по вопросам недвижимости. В рамках всероссийской недели консультаций эксперты ответят на вопросы граждан о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой. Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4362).

В 10 часов 20 минут в рамках проведения акции «Безопасный лед» состоится рейд по профилактике выхода людей на лед и по пропаганде безопасной рыбной ловли. Также спасатели отработают практические действия по спасению тонущего человека (сбор у ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов 30 минут в медиахолдинге «Гранада Пресс» в рамках проекта «Большая редакция» состоится обсуждение «Сколько денег получит Челябинская область из федерального бюджета в 2021 году».

В 11 часов состоится онлайн-конференция в «АиФ-Челябинск», посвященная началу работы нового семейного портала. Благодаря ему, можно будет узнать, какие меры поддержки положены семье, на какие бесплатные семейные праздники можно попасть и даже бесплатно проконсультироваться со специалистами.

В 12 часов состоится онлайн пресс-конференция «Почему бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» его участники ценят больше финансовых преференций».

В 15 часов состоится пресс-конференция в формате онлайн c организаторами уникального для Челябинской области Фестиваля рождественских впечатлений, который пройдет с 25 декабря по 7 января в Миассе. Регистрация.

Справка.

27 ноября - День морской пехоты России.

27 ноября - День оценщика в России.

27 ноября в православном календаре -День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

27 ноября в народном календаре – Филипповка, Заговенье.