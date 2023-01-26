Анонсы событий и мероприятий на 27 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 января.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная изменениям законодательства в сфере недвижимости и итогам деятельности Управления Росреестра Челябинской области за 2022 год, а также приоритетным задачам на 2023 год (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 14 часов состоится мемориальное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 14 часов состоится мастер-класс по трафаретной печати в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 16 часов состоится обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: уроки мужества, литературные встречи, обзоры, игры, акции и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных соревнований областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января в православном календаре - День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

27 января в народном календаре – Нина – обряды скотины.

27 января 1820 года - Открытие Антарктиды.

27 января 1924 года в Москве открыт Мавзолей Ленина.

27 января 1944 года - снятие блокады Ленинграда.

27 января 1945 года советские войска освободили узников Освенцима.

27 января 1967 года космос объявлен достоянием всего человечества.